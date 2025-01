Confesercenti Campania, incontro ‘Extra-alberghiero a Napoli’

Riceviamo e pubblichiamo.

Si terrà domani, 22 gennaio, alle 10:30, presso la sala congressi della fiera ‘TuttoHotel’ alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il panel organizzato da AIGO Confesercenti Napoli e provincia su un tema sempre più importante per il comparto turistico della città e della Campania.

Il titolo è, in tal senso, eloquente: ‘Extra-alberghiero a Napoli, la città che ridefinisce l’ospitalità’.

È, inoltre, un momento delicato per il settore extra-alberghiero, che è soggetto a nuove regole e nuove restrizioni che frenano l’entusiasmo da parte di gestori delle strutture di continuare a svolgere il proprio lavoro.

Confesercenti Napoli sostiene e promuove questo convegno, importante per sviscerare ogni criticità dell’extra-alberghiero ma anche le possibilità di ulteriore sviluppo.

Vincenzo Schiavo, Presidente di Confesercenti Napoli e Campania e Vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, afferma:

Il settore, negli ultimi dieci anni ha cambiato la morfologia del nostro territorio, è diventato molto appetibile per i turisti italiani, nel settore turismo garantisce un fatturato molto rivelante, ma è anche una grande opportunità di lavoro per tante famiglie e per tanti giovani.

Confesercenti Napoli e Campania affianca queste imprese in vari modi: con la nostra Cassa del Microcredito abbiamo ha sostenuto negli ultimi due anni, con finanziamenti sino a 50mila euro e in tempi molto brevi, oltre mille giovani imprenditori che hanno aperto le loro attività e centinaia di imprese.

Siamo costantemente al fianco di questi giovani imprenditori ma anche a coloro che sono già attivi da alcuni anni, coadiuvandoli con i nostri tecnici e ingegneri, con il nostro staff di legali e con le nostre opportunità nel mondo assicurativo.

Noi siamo un’associazione che vive sul territorio da oltre 50 anni, non siamo associazione nata ieri, siamo una realtà consolidata, in virtù anche di forti rapporti nazionali, di un dialogo continuo con il Parlamento ed in qualità di interlocutori di tutte le commissioni parlamentari.