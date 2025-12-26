Confesercenti Campania, 125 mln incassati per cenone e pranzo Natale

Riceviamo e pubblichiamo.

Bilancio positivo dai pranzi di Natale, stime lusinghiere per il cenone di Capodanno.

Secondo le stime nazionali di Confesercenti nel Mezzogiorno si è speso di più per il cenone della Vigilia e per il pranzo di Natale.

Secondo il sondaggio IPSOS del Nazionale, per la cena della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre la spesa complessiva stimata in Italia è pari a circa 3,3 miliardi di euro, in lieve calo, circa -5%, rispetto allo scorso anno.

In Campania il bilancio è di circa 125 milioni spesi dai napoletani e dai campani in generale, con stime superiori alle medie nazionali.

Vincenzo Schiavo, Presidente Confesercenti Campania e Vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, commenta:

La tradizione regna sovrana nella nostra regione dal momento che sette persone su 10 hanno deciso di trascorrere la vigilia di Natale in famiglia e con gli amici, con una spesa complessiva di oltre 120 € a testa per la vigilia di Natale e per il pranzo del 25.

I campani, inoltre, secondo le nostre stime tenderanno sempre a spendere di più anche per la cenone di Capodanno perché non intendono rinunciare a nulla.

In generale per noi le feste sono anche un importante momento da vivere in famiglia, per poi magari concedersi una vacanza dal primo giorno dell’anno nuovo.