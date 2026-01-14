Conferita la Cittadinanza Italiana al sociologo Derrick de KercKhove

La cerimonia al Comune di Vico Equense (NA)

Si è svolta il 13 gennaio 2026 presso la Sala Asturi del Comune di Vico Equense (NA) la cerimonia ufficiale di conferimento della Cittadinanza Italiana a Derrick de Kerckhove, sociologo di fama internazionale, giornalista ed esperto di cultura digitale, tra i massimi studiosi mondiali dei rapporti tra tecnologia, comunicazione e società.

Un momento di grande valore istituzionale e culturale che ha visto la Città accogliere con profondo orgoglio una delle figure più autorevoli del pensiero contemporaneo sui media e sull’evoluzione dell’intelligenza collettiva, legato da anni in modo autentico e profondo al territorio vicano.

Derrick de Kerckhove, infatti, ama trascorrere lunghi periodi a Vico Equense, dove soggiorna e vive stabilmente da tempo, avendo scelto la città come luogo di ispirazione, studio e vita.

Nel corso della cerimonia, il Sindaco Giuseppe Aiello ha sottolineato il valore simbolico e umano del riconoscimento:

Conferire la Cittadinanza Italiana a Derrick de Kerckhove significa riconoscere non solo l’altissimo profilo intellettuale di uno dei più grandi studiosi contemporanei della comunicazione e della cultura digitale, ma anche il suo profondo legame con la nostra comunità. Derrick ha scelto Vico Equense come casa, come luogo dell’anima e del pensiero. Oggi la nostra città lo accoglie ufficialmente come uno di noi, con orgoglio e gratitudine.

Direttore scientifico di Media Duemila e dell’Osservatorio TuttiMedia, direttore di ricerca presso l’Internet Interdisciplinary Institute, IN3, della Open University of Catalunya di Barcellona, Derrick de Kerckhove ha diretto dal 1983 al 2008 il celebre McLuhan Program in Culture & Technology dell’Università di Toronto, raccogliendo e rilanciando l’eredità intellettuale di Marshall McLuhan.

Docente in università di tutto il mondo, è autore di numerosi saggi che hanno segnato il dibattito internazionale sui media digitali, tra cui: ‘Oltre Orwell: il gemello digitale’, Castelvecchi, 2020, ‘The Quantum Ecology’, MIT Press, 2024, ‘L’uomo quantistico’, Rai Libri, 2025.

Il conferimento della Cittadinanza Italiana rappresenta il riconoscimento di un percorso intellettuale che ha contribuito in modo decisivo alla comprensione del nostro tempo, delle sue trasformazioni tecnologiche e delle nuove forme di coscienza collettiva, ma anche il suggello di un legame umano e culturale con la comunità di Vico Equense.