Conferenza stampa di lancio del TIC Festival 2026

In programma il 30 marzo in Sala Europa a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Si terrà lunedì 30 marzo alle ore 11:00, presso la Sala Europa in Piazza Venezia a Roma, la conferenza stampa di presentazione del TIC Festival, in programma a Terni dal 9 al 12 aprile.

La manifestazione, dedicata alla creatività digitale e ai social media, riunisce influencer, creator e personalità del mondo dello spettacolo in una serie di incontri su cultura e società.

Nel quadro del TIC Festival, il Parlamento europeo sarà presente con una serie di appuntamenti dedicati ai giovani, alla comunicazione pubblica, alla salute mentale e al contrasto alla disinformazione, riportati in fondo alla presente nota.

Alla conferenza interverranno rappresentanti dell’organizzazione, dei partner e dei soggetti di supporto dell’iniziativa: il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Gli appuntamenti promossi dal Parlamento europeo

1. TIC TAbles – ‘Giovani e viaggi, esperienze che ti formano’



Venerdì 10 aprile, ore 18:00, BCT

Ospiti: Davide Patron, Virginia Montemaggi, Diletta Begali, Silvia Moroni, Samuele Virzì, Valeria Fiore

Modera: Gaia Contu

2. TIC Tables – ‘Benessere psicofisico e salute mentale’

Venerdì 10 aprile, ore 19;15, Politeama

Ospiti: Solange Fugger (@MinervaSalute), Daria Colombo, Fondazione Vecchioni,

Modera: Ilaria Brizi

3. TIC School – ‘Communicating Institutions’

Sabato 11 aprile, ore 11:00, BCT

Ospiti: Tudor Laurini (@Klaus), Lucia Pecorario, Parlamento europeo; Giacomo Baiocchi, Commissione europea; Jocelyn Fiorina, Ambasciata di Francia)

Modera: Diego Ceccobelli

4. TIC Tables – ‘Disinformazione, giovani e come vediamo il mondo’

Sabato 11 aprile, ore 18:00, BCT

Ospiti: Livia Viganò e Bianca Arrighini, Factanza; Olimpia Peroni, Maura Gancitano, TLON; Marco Demelas, Wordly; Chiara Bresciani, Milano School of Media and Communication; Valentina Parasecolo, giornalista, Coordinatrice Stampa del Parlamento europeo; Valeria Fiore – Responsabile Comunicazione e Social Parlamento europeo

Modera: Diego Ceccobelli

5. ‘Uniti sotto la stessa bandiera’

TIC Hearth

Domenica 12, ore 10:45, Piazza Tacito

6. ‘@Thesuntis: Vetrina Live Show’

TIC ART

Infopoint

Ospiti: Sara The Suntis

Evento bandiera

Appuntamento speciale con circa 40 creator e influencer, pensato per generare ampia amplificazione digitale sui temi europei e sulle attività del festival.

Per tutta la durata del festival sarà inoltre allestita una vetrina dedicata al Parlamento europeo, realizzata da Sara The Suntis, all’interno del glass site nella piazza principale, con contenuti visivi e creativi dedicati ai temi europei.

Programma completo qui

Accrediti: sul posto