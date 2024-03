Confcooperative Campania alla Borsa Mediterranea del Turismo 2024

Appuntamento dal 14 al 16 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania, la Federazione che all’interno di Confcooperative Campania aggrega cooperative attive nella filiera turistica, sportiva, culturale, scolastica, sarà presente anche per il 2024 alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 14 al 16 marzo.

La Federazione sarà ospite dello stand della Regione Campania, presso il Padiglione 4, con altre realtà istituzionali.

Ad usufruire dello spazio sarà la Federazione, ma soprattutto saranno le cooperative attive nel comparto turistico e che hanno scelto di cogliere questa opportunità. Presso lo spazio riservato a Confcooperative Campania sarà possibile conoscere la cooperativa sociale ParteNeapolis, che gestisce il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, la cooperativa sociale CulturaDice, che si occupa di valorizzare la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Napoli, la cooperativa di lavoro Cilento Servizi, che gestisce Oasi Alento, nel cuore del Cilento, la cooperativa sociale Con la mano del cuore, che promuove cammini e percorsi per un turismo lento e la cooperativa di lavoro La Mansarda Teatro dell’Orco, che, attraverso spettacoli e messe in scena, tiene vivo il legame con il territorio, nel Casertano e non solo.

Mario Sicignano, cooperatore sociale, Presidente della Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania, cosi commenta la presenza della Federazione alla BMT 2024: