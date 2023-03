Confagricoltura FR: Buon lavoro al neo Assessore Agricoltura Righini

Il Presidente del Greco Spezza: ‘Progetti interessanti che abbiamo da subito condiviso’

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina del neo assessore alle Politiche agricole, caccia e pesca, parchi e foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Confagricoltura Frosinone.

Così il Presidente Vincenzo del Greco Spezza, che prosegue:

L’Assessore Giancarlo Righini ha già dimostrato grande competenza e impegno nei confronti del mondo agricolo come Vicepresidente della Commissione Agricoltura nella precedente consiliatura.

Con lui abbiamo avuto modo di confrontarci costantemente in molte occasioni come, ad esempio, durante il nostro convegno del 7 ottobre scorso a Frosinone, dove ebbe modo di ribadire le sue idee per il rilancio del settore agricolo, progetti interessanti che abbiamo da subito condiviso.

Siamo certi che continuerà ad essere così anche in futuro, vista la sensibilità e l’attenzione profusa nei confronti dell’impresa agricola di cui la nostra organizzazione ne è la maggiore rappresentante.

Ci aspettano anni di lavoro intenso per realizzare tutte le opere necessarie a rendere le nostre aziende sempre più moderne, strutturate e competitive.