Confagricoltura Campania: Buon lavoro D’Alterio, Commissario brucellosi

L’organizzazione agricola auspica la collaborazione di tutti per un supporto immediato agli allevatori

Un augurio di buon lavoro a Nicola D’Alterio, nel nuovo incarico di Commissario Straordinario per la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosi bovina e bufalina.

In questo momento storico, in cui azioni concrete sono fondamentali per la salvaguardia del comparto bufalino, la Confagricoltura Campania auspica la collaborazione di tutti per un supporto immediato agli allevatori, operando in rete con i servizi veterinari e in raccordo con tutti gli attori della filiera.