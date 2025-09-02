Concorso Nazionale Miss & Mister Europa 2025

Si è svolta la selezione presso la favolosa struttura del Camping Chalet Azzurro di Marina di Minturno a Scauri (LT)
Riceviamo e pubblichiamo.
Non è stata una semplice selezione, ma un vero e proprio spettacolo organizzato nei minimi dettagli dal veterano organizzatore responsabile per la regione Campania Dott. Luigi Buccini.
La selezione presso la favolosa struttura del Camping Chalet Azzurro di Marina di Minturno a Scauri (LT).
Un grazie va alle “due Ferrari” che lo accompagnano in tutte le sue serate: il grande showman Pino Guerrera mitico presentatore ed il talentuoso coreografo Maurizio Cirillo, che è riuscito a far sfilare concorrenti che non sapevano cosa fosse una passerella, realizzando uno scenario da brivido con i baby in pochissimo tempo.
Accompagnato dagli scatti fotografici da incanto di un grande professionista come Domenico De Biase che hanno immortalato la serata. Molto apprezzate le musiche a cura del DJ Gabry P.
Un ringraziamento speciale va anche ai proprietari del Camping Chalet Azzurro, la famiglia Romano in collaborazione con la ACM Music Management che ha creduto fortemente in questo concorso.
Molto impegnativo il lavoro dei giurati: Presidente di Giuria Roberto Arena, Mananger produttore televisivo, Enzo Di Napoli, giornalista, Leopoldo Staffelli, produttore, Paola Sacco, Vice Presidente Music Arena, Salvatore Gattola, Militare Graduato, Alessandro Conte, Presidente impresa Edile, Genny Nugnes, cantante.
Gradita la sorpresa di uno sponsor regionale, Nicola Esposito, in arte Niko Capelli dal 1970, che, all’ultimo momento, è riuscito ad esserci.
I musicisti Genny Nugnes e Natalia D’Amore con le loro voci da sogno hanno regalato momenti di grande intensità.
I fasciati
Miss Fashion c’è stato un ex aequo tra Noemi Cardillo e Marina Gaudino.
La fascia Pubblicità è andata a Francesca De Gregorio.
Miss Portamento Martina Dellelis.
Miss Eleganza Federica Iacopo.
Miss Moda Liana Capobianco.
Miss Cinema Miriham Caso.
Miss Fotogenia Sofia Silvestre.
Il primo posto Miss Europa Camping Chalet Azzurro ad Emilia Migliore 17 anni di Giugliano in Campania che andrà direttamente alla finale Nazionale di Ravenna dal 26 al 28 settembre 2025.
Un grazie anche ai due Mister Finalisti Nazionali Antonio ed Angelo!