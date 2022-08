Concorso Comune Napoli precisazione su nota Ordine dei Giornalisti

Iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti attribuisce un punteggio aggiuntivo

In merito alla nota diffusa dall’Ordine dei Giornalisti si precisa che il requisito della iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti, ai sensi dell’art. 9 della L.150/2000, è requisito necessaria solo per il personale che costituisce l’ufficio stampa, che non rientra tra le figure professionali contemplate nei concorsi banditi.

Tutte le figure professionali messe a bando non rientrano tra quelle per cui è richiesta la obbligatoria iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti così come previsto dalla L 150/2000.

Si sottolinea, inoltre, che nei bandi richiamati la qualifica della iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti è titolo che attribuisce al candidato un punteggio aggiuntivo.