Concorso Comune Napoli e Città Metropolitana: pubblicati i bandi

Le assunzioni sono previste entro la fine del corrente anno e le relative graduatorie resteranno aperte per il prossimo triennio

Sono stati pubblicati, sul sito istituzionale del Comune di Napoli, della Città Metropolitana e del Formez PA, i bandi di concorso che coprono il fabbisogno di personale del Comune e della Città Metropolitana di Napoli.

La selezione prevede il reclutamento di:

– Complessive 762 unità di personale di categoria C, di cui 596 saranno impiegate a tempo indeterminato e 43 a tempo determinato presso il Comune di Napoli, mentre 123 unità saranno a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana;

– Complessive 577 unità di personale di categoria D, di cui 305 saranno impiegate a tempo indeterminato e 199 a tempo determinato presso il Comune di Napoli, mentre 73 unità saranno a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana;

– 55 unità di personale dirigenziale presso il Comune di Napoli.

Diversi sono i profili previsti nei bandi di concorso, da quello amministrativo, economico-finanziario ed informatico a quello sociale – saranno 90 gli assistenti sociali – 70 a tempo determinato e 20 a tempo indeterminato, oltre a più di n. 200 figure da impiegare nella Polizia Locale.

Per i profili C e D il concorso sarà solo per esami e prevede una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. Il concorso per dirigenti sarà, invece, per titoli ed esami e prevede una doppia prova scritta e una orale.

I bandi, per la consultazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link https:\\www.comune.napoli.it\bandi-di-concorso, e sui siti della Città Metropolitana e del Formez PA.

A partire da domani 10 agosto sarà attiva la piattaforma online attraverso cui presentare la domanda di partecipazione.

La registrazione, la compilazione, il pagamento della tassa di concorso e l’invio online della domanda devono essere completati, sulla piattaforma proprietaria del Comune di Napoli, entro l’8 settembre 2022.

