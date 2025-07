Concorso architettura per rifunzionalizzare ex Cinema Corso di Vicenza

Un nuovo centro per le arti e le culture contemporanee nel cuore della città del Palladio

La Fondazione Giuseppe Roi, ente filantropico impegnato nella valorizzazione del patrimonio culturale vicentino, annuncia con orgoglio la pubblicazione sulla Piattaforma Concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, CNAPPC, del bando di concorso di architettura in due fasi per la rifunzionalizzazione dell’ex Cinema Corso di Vicenza.

L’obiettivo è la trasformazione dell’edificio, abbandonato da oltre trent’anni, in un nuovo centro per le arti e le culture contemporanee.

Nel cuore del centro storico di Vicenza, città simbolo dell’architettura classica palladiana e patrimonio UNESCO, prende forma un progetto che guarda al futuro, destinato a generare un significativo impatto culturale e urbanistico.

L’iniziativa sta già suscitando grande interesse e dibattito, non solo nella comunità locale, ma anche nel panorama culturale e architettonico nazionale.

Un intervento che parla di rigenerazione urbana e che restituisce alla città un luogo emblematico, trasformandolo da spazio dimenticato a presidio culturale. Una riappropriazione collettiva, che mette al centro il valore dell’architettura come strumento di trasformazione sociale.

Francesca Lazzari, Presidente della Fondazione Giuseppe Roi ETS, dichiara:

Come fondazione privata non eravamo obbligati a ricorrere allo strumento del concorso in due fasi, decisamente più complesso rispetto a un affidamento diretto. Abbiamo tuttavia scelto questa strada per garantire la massima trasparenza e qualità nelle procedure di selezione del progetto e nell’affidamento dei lavori di ristrutturazione. Rivolgiamo un invito particolare ai giovani professionisti, affinché colgano questa occasione per confrontarsi con un contesto architettonico straordinario e contribuire, con sguardo innovativo, alla rinascita di uno spazio emblematico della città.

Il concorso si concluderà a gennaio 2026, con la proclamazione del progetto vincitore da parte della giuria. Il vincitore sarà dunque incaricato dell’attuazione del progetto.

Nel frattempo, i primi sopralluoghi obbligatori per i partecipanti sono previsti per il 19 e 23 luglio 2025, presso l’ex Cinema Corso in Corso Antonio Fogazzaro 31, Vicenza.

Dopo l’acquisizione dello stabile da parte della Fondazione nel 2015 il concorso di architettura segna l’inizio di un processo di riqualificazione urbana ambizioso e necessario, volto a restituire alla città uno spazio simbolico rimasto in disuso per decenni.

L’ex Cinema Corso, un tempo luogo di socialità e cultura, si appresta ora a rinascere come fulcro dell’arte contemporanea e delle espressioni culturali del presente.