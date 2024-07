Concorsi Nazionali Dantebus 2024: annunciati i vincitori

Violenza di genere, conflitti e ricordi generazionali i temi più affrontati dagli artisti

Dantebus ha realizzato lo short film ‘Note di un Sogno’, un’opera d’arte per premiare le opere d’arte dei vincitori dei Concorsi Nazionali 2024.

Le tre opere vincitrici per ciascuna delle quattro categorie in gara – pittura, fotografia, racconti e poesie – sono state scelte tra 3.875 racconti, 25.414 poesie, 15.456 dipinti e 17.132 fotografie, per un totale di 61.877 opere ricevute e valutate: violenza sulle donne, guerra, ma anche memoria e ricordi familiari sono stati i temi maggiormente affrontati dai partecipanti.

Un’edizione da record, che ha premiato le province di Venezia, Udine, Modena e Agrigento e le città di Padova, Roma e Treviso.

I vincitori

Concorso Nazionale Racconti e Favole ‘Dantebus’ – IV Edizione

1° classificato: Brandon Michael Cleverly Breen – Tutti gli altri

2° classificato: Giovanni Ragazzoni – Anna che sapeva volare

3° classificato: Giuseppe Armenio – Lo spettro della spocchia

Concorso Nazionale di Pittura ‘Dantebus Bazart’ – VI Edizione

1° classificato: Barbara Caputo – Eco

2° classificato: Diletta Mercedes Ferretti – MERCEDES

3° classificato: Natalie Cappello – Mother’s Love

Concorso Nazionale di Fotografia ‘Fotogrammi Dantebus’ – VI Edizione

1° classificato: Francesco Chinazzo – Senza Titolo

2° classificato: Antonio Garavini – Senza limiti e confini

3° classificato: Francesco Fava – Alla scoperta dell’infinito

Concorso Nazionale di Poesia ‘Dantebus’ – VI Edizione

1° classificato: Luigi Calzini – A mio padre

2° classificato: Momo – La vastità della solitudine

3° classificato: Giampaolo Puleo – Riflessi d’Assenza

I temi più scelti

La giuria di esperti che ha valutato le opere vincitrici è formata da Andrea Rosario Fusco, Editore e CEO di Dantebus, Massimo Gherardini, caporedattore responsabile e critico letterario e d’arte, il Maestro e compositore Sergio Cirillo, l’artista Andrea Pisano, la fotografa Ylenia Tajarol e la redazione di Dantebus:

Massimo Gherardini racconta:

Alla prima scrematura ogni giurato è libero di inserire tutte le opere che vuole, successivamente insieme facciamo una valutazione riducendo gli artisti a un centinaio, poi facciamo un’ulteriore selezione di 20 opere e alla fine in modo armonico arriviamo a stilare la classifica definitiva: dopo sei anni di lavoro ormai siamo rodati e sempre concordi sulla scelta dei vincitori.

Ai primi classificati è stato destinato un premio in denaro del valore di € 500, di € 200 ai secondi ed € 100 ai terzi.

Il Premio Nazionale di Fotografia ‘Fotogrammi’, quello di Poesia ‘Dantebus’ e quello di Pittura ed Arte Digitale ‘Dantebus Bazart’ sono ormai giunti alla VI edizione, mentre il Premio Nazionale di Racconti e Favole ‘Dantebus’ è giunto alla sua quarta edizione.

Emozione, bellezza e creatività sono i tre pilastri su cui si fondano i nostri criteri di valutazione: quest’anno abbiamo premiato tre fotografie coraggiose e diverse dal solito, perché anche la libertà di espressione è fondamentale.

Gherardini spiega:

Nella poesia abbiamo valutato anche il punto di vista musicale dei tanti aforismi, cantiche e scritti che ci sono pervenuti, mentre la sezione dipinti ci ha visto davvero in difficoltà perché quest’anno la qualità dei lavori è stata altissima: alla fine abbiamo selezionato tre dipinti con altrettanti stili differenti. I temi più gettonati tra tutte e quattro le categorie in concorso sono stati senza dubbio quello della violenza sulle donne e della guerra, con una stretta connessione all’attualità, ma anche il tema della memoria e dei ricordi familiari, soprattutto nelle poesie, è stato spesso preferito dai partecipanti.

Lo spartito magico

La proiezione dello short film ‘Note di un Sogno’, realizzato grazie al prezioso contributo del Maestro Sergio Cirillo, compositore e autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli, ha scandito la serata celebrativa di un’edizione da record per la prima Casa Editrice nata da un Social Network per Artisti, in collaborazione con le Gallerie Dantebus Margutta e Dantebus Firenze, durante la quale il talento e la creatività di artisti provenienti da tutta Italia è emerso in tutta la sua bellezza.

La collaborazione tra il M° Sergio Cirillo e la Casa Editrice Dantebus proseguirà nei prossimi mesi con la pubblicazione de ‘Lo Spartito Magico’, opera con libretto e spartito, messa in scena il 28 luglio 2023 presso il Teatro Grande di Pompei: un inno, tra lirica e pop, alla serenata della Napoli classica e popolare.

La vicenda è un viaggio tra passato e futuro, una terra di mezzo dove si scontrano l’eroe romantico Lorenzo e l’eroe moderno Meloneo. Lo spettacolo, tra letteratura e musica, è una favola fuori dal tempo che Dantebus ha deciso di pubblicare per portare al pubblico un’opera estremamente attuale che prende respiro dalla musica lirica.

Il libretto e spartito ‘Lo Spartito Magico’ verrà presentato presso la Fiera del Libro Più Libri Più Liberi di Roma che si terrà dal 4 all’8 dicembre 2024.

Dantebus Edizioni

Dantebus Edizioni è la prima Casa Editrice che nasce da un social network per artisti: Dantebus.com. Dantebus.com, online dal maggio del 2016, offre uno spazio professionale di condivisione per: scrittori, poeti e narratori; fotografi; pittori; fumettisti e artisti digitali.

La Casa Editrice Dantebus nasce, invece, nel giugno del 2018 ed è la prima Casa Editrice che unisce editoria tradizionale di qualità – i libri vengono realizzati con carta di pregio e rilegatura a filo refe – a sviluppo tecnologico con Strumenti Dantebus per artisti come App e Sito dell’artista, Virtual Gallery, Video Poetry.

Nel novembre del 2020, Dantebus ha aperto la propria Galleria – Showroom Art & Book, nel cuore di Roma, in via Margutta, la strada ‘degli artisti’ per eccellenza.

A gennaio 2024 ha aperto Dantebus Firenze, in via dello Studio nell’antico Palazzo Portinari Salviati, la seconda Galleria – Showroom Art & Book di Dantebus Edizioni.

Due spazi espositivi che danno la possibilità ad artisti emergenti di esporre le proprie opere, ma anche Librerie dove tutti i volumi editi da Dantebus Edizioni sono presentati al pubblico come piccole opere d’arte.