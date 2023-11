Concluso programma di attività dell’ATS ‘Cetara Contadini Pescatori’

Il progetto GAL Terra Protetta chiude con la partecipazione al TTG di Rimini e la presentazione dei pacchetti di turismo esperienziale

Con la partecipazione al TTG Travel Experience – la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si tiene ogni anno in autunno a Rimini – si è concluso il programma di attività dell’ATS ‘Cetara Contadini Pescatori’.

Un progetto redatto dall’ingegnere Antonio Dura, nato nell’ambito della misura del GAL Terra Protetta, PSR Campania 2014 – 2020 Misura 16 – Sottomisura 16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo – Tipologia di intervento 16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale.

La fiera di Rimini ha rappresentato il momento finale di un’intensa attività di formazione e costruzione di pacchetti esperienziali da parte degli operatori che, insieme ad Artès e con il patrocinio del Comune Di Cetara, hanno realizzato pacchetti di turismo esperienziale presentati alla manifestazione, dove hanno riscosso un grande successo.

Gli storyliving delle aziende – Ce.Tour S.A.S., capofila, Simona Tafuri, Sopra Il Limoneto, Luigi Sandro Zuppardi, A Regina, Gesthotel S.R.L., Torrente’s S.R.L., San Pietro S.R.L., Cianciola S.R.L.S., Ristorante Acquapazza S.R.L., insieme all’Azienda Agricola Roberto Luigi Di Crescenzo – sono stati apprezzati dai buyer del settore turistico nazionale ed internazionale, a caccia di nuove esperienze da poter proporre in Costiera amalfitana.