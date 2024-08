Concluso con successo il progetto ‘Summer Camp 2024’

Riceviamo e pubblichiamo.

Educare con sorrisi e passione. Si è concluso stamani, 2 agosto, al Parco Laise, ex base NATO di Bagnoli, a Napoli, ‘Summer Camp 2024’, un progetto realizzato in sinergia tra la Fondazione Campania Welfare e la Cooperativa Parsifal.

Un’esperienza formativa unica per i bambini che imparano a confrontarsi e vivere insieme, favorendo la propensione al lavoro di squadra, la capacità di gestire i conflitti e promuovere il senso di responsabilità individuale e di gruppo.

Gavino Nuzzo, Direttore Generale di Fondazione Campania Welfare, spiega:

L’impegno della Fondazione sulle problematiche dell’infanzia sono diverse.

Stiamo lavorando molto con Enti e Istituzioni pubbliche come CONI, Università di Napoli e Università di Salerno per i bambini speciali e le famiglie disagiate per l’assistenza post scolastica.

Il nostro obiettivo per il prossimo anno è focalizzato a una maggiore inclusione, integrazione con attività culturali e sportive.