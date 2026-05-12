Concluso con successo a Spazio Reale Concorso nazionale di Danza CSI

Sul palco fiorentino applauditissime le esibizioni degli oltre 700 danzatori finalisti

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, l’Auditorium di Spazio Reale San Donnino a Campi Bisenzio (FI) si è trasformato nel cuore pulsante della danza sportiva italiana.

Il Centro Sportivo Italiano ha presentato infatti la quarta edizione del Concorso Nazionale di Danza, un evento che ha celebrato l’arte del movimento e del ballo in tutte le sue forme: dalla danza accademica – classica, contemporanea e moderna – fino alle danze urbane – hip hop, street dance -.

Tra assoli, passi a due e performance di gruppo, le 29 scuole di danza provenienti per lo più da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e Toscana hanno offerto, attraverso i 720 danzatori, presenti uno spettacolo straordinario al folto pubblico che ha gremito in entrambe le giornate l’Auditorium fiorentino ed agli occhi della commissione tecnica nazionale danza del CSI, composta da Laura Valenzuela, Chiara Banterla, Grazia Tringale, Mario Beschi e Michela Consolo, assai soddisfatta per il lavoro svolto dalle società sportive che con passione, impegno e lavoro hanno contribuito alla ottima riuscita della Finale Nazionale 2026.

In questa edizione si sono particolarmente distinte e ricevendo molti applausi le seguenti società sportive: NAC Ballet Chiavari, Metamorfosi Potenza, Dinamica Corporale Crema, Campi Danza Signa Firenze, Mudra Dance Academy Cascina.

A premiare le varie scuole danza, oltre ai commissari tecnici nazionali del CSI, il presidente del CSI Firenze, Roberto Posarelli.

La danza non è solo sport, cultura e spettacolo, ma anche inclusione e su tutte ne è stata testimonianza la bellissima rappresentazione della danzatrice ligure Federica Ferretto, che ha travolto il pubblico con la sua spettacolare coreografia.

Oltre duecento le coreografie valutate dalla prestigiosa giuria internazionale formata da Michele Vegis, Teresita Del Vecchio, Sabatino D’Eustacchio, Mary Smash e Federica Fabbrizzi, che ha selezionato anche i nomi dei vincitori dei premi speciali, ossia le migliori coreografie e talenti.

Elenco premi speciali

Classico Junior

• Miglior Talento: Chiara Ferla – Dinamica Corporale Crema

• Miglior Coreografia: Jeunesse – Campi Danza Signa

Classico Senior

• Miglior Talento: Celine Coviello – Liceo Statale “Groplus” di Potenza

• Miglior Coreografia: Ortensie – Dance Body Sport Curtatone

Contemporaneo Junior

• Miglior Talento: Letizia Solari – NAC Ballet Chiavari

• Miglior Coreografia: All Human Beings – Metamorfosi Potenza

Contemporaneo Senior

• Miglior Talento: Alessia Lena Iannuzzi – NAC Ballet

• Miglior Coreografia: The World One Things – NAC Ballet

Modern Junior

• Miglior Talento: Agata Oca – Passo di Danza Crema

• Miglior Coreografia: Enought – Centro Danza Matera

Modern Senior

• Miglior Talento: Maria Francesca Chiara Esposito US ROVIZZA sirmione

• Miglior Coreografia: L’inverno dei fiori – Centro Studio Danza Mezzago

Classico Baby

• Miglior Talento: Gregorio Bellandi – Dinamica Corporale Crema

• Miglior Coreografia: Scolarette Indisciplinate – Polisportiva Val Fontanabuona Cicagna GE

Classico Children

• Miglior Talento: Bianca Lentini – Smile Montemurlo

• Miglior Coreografia: Simple Symphony – Pontedera Danza

Contemporaneo Baby

• Miglior Talento: Filippo Panariello – Metamorfosi Potenza

• Miglior Coreografia: Nous Playsantos – Smile Montemurlo

Contemporaneo Children

• Miglior Talento: Egle Assalino – NAC Ballet

• Miglior Coreografia: Sospiri – Metamorfosi Potenza

Modern Baby

• Miglior Talento: Sofia Fiorenzato – Unione Sportiva Rovizza Sirmione

• Miglior Coreografia: Friend Like Me – Mudra Dance Academy di Cascina

Modern Children

• Miglior Talento: Matteo Spelta – US ACLI Crema

• Miglior Coreografia: Les Fleurs – Tanz Ballet Melfi

Danze Coreografiche e Urban

Urban Baby

• Miglior Talento: Nicole Zaccaria – Centro Danza Matera

• Miglior Coreografia: Selfie – Polisportiva Paratico

Urban Children

• Miglior Talento: Vittoria Borghero – NAC Ballet Chiavari

• Miglior Coreografia: S-MoreCrew – Mudra Dance Academy di Cascina

Urban Junior

• Miglior Talento: Giulia Gendosa Mudra Dance Academy di Cascina

• Miglior Coreografia: You Can’t Catch Me – Campi Danza Signa

Urban Senior

• Miglior Talento: Emily Denisse Vaca Zambrano – NAC Ballet

• Miglior Coreografia: Bounce – Campi Danza Signa