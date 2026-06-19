Concluso a Lignano Sabbiadoro (UD) Campionato CSI ginnastica artistica

Nel medagliere finale oltre 300 podi per i body della Lombardia, quasi 200 quelli ottenuti dall’Emilia-Romagna. Terzo il Trentino, poi Veneto e Lazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Non solo le 750 medaglie, ma un cumulo di emozioni, sorrisi, talento e sacrifici.

La Ginnastica Artistica saluta Lignano Sabbiadoro dopo undici giorni di gare dall’8 al 18 giugno, in cui si sono visti e valutati, dai 40 membri della giuria, oltre diecimila esercizi, in base alle sei fasce di livello e alle sette categorie.

Telecamere puntate nelle lunghe dirette giornaliere sulle pedane della trave, delle parallele, e del volteggio. Ancora corpo libero, sbarra e minitrampolino (nel maschile).

Come sempre, un programma straordinariamente ricco fra elementi e tecniche da portare in gara. Eleganza e personalità hanno accompagnato ogni finalista, 3.317 body in finale, con 150 società presenti – rappresentative di dieci regioni italiane – di cui ben 92 almeno una volta sul podio e 61 almeno con un campione o campionessa nazionale.

Tirate le somme, è stata la Lombardia l’unica regione a raggiungere la tripla cifra in tema di metalli: 101 medaglie d’oro, 103 argenti e 108 bronzi rappresentano il bottino complessivo, dove spiccano le 121 virgiliane, su tutte la Gymnica 2009 e l’Airone Mantova, rispettivamente seconda e terza nel medagliere totale.

Più di 60 le medaglie conquistate dal Comitato di Bergamo; 50 le bresciane.

Prima società in assoluto si conferma Energym Bologna, con 27 ori, 19 argenti e 13 bronzi. L’Emilia-Romagna torna a casa con 185 podi, 75 ori, 68 argenti e 42 bronzi, grazie anche ai successi del Comitato di Reggio Emilia, Faenza, Imola e Forlì.

Sfiora quota 100 il CSI trentino, trascinato dalle ottime esibizioni delle ragazze della Art&Gym, Smile Sport Academy e Lagorai.

Ottimi risultati anche per le società di ginnastica venete e laziali, con il CSI Treviso quinto nel medagliere dei Comitati e la Juppiter Viterbo, quarta nella graduatoria aggregata per medaglie vinte, 13 ori come Gymnica 2009 e Airone Mantova.

Infine, sono state 19 le medaglie piemontesi, 16 le toscane, 10 le siciliane, e ancora 7 della Campania e 3 podi per le Marche.

Le undici giornate lignanesi hanno raccontato, oltre alla passione per questa disciplina sportiva, grande determinazione, dimostrando il valore dei gruppi sportivi.

Molto applauditi gli esercizi delle atlete special, così come pure quelli della Ginnastica Insieme, con le squadre impegnate sulla pedana friulana martedì 9, sabato 13 e mercoledì 17 giugno.