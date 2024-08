Conclusasi la prima edizione di ‘Alef Cilento Festival’

Riceviamo e pubblichiamo.

Conclusosi l’Alef Cilento Festival, kermesse tenutasi a Cardile (SA) fra filosofia, letteratura, musica, enogastronomia e, soprattutto, laboratori, con lo scopo di dimostrare come anche la cultura, e non solo la movida, possa essere attrattore turistico e motore economico di un posto.

Di seguito, le considerazioni dello staff:

Tirare le somme di una prima edizione di un evento come l’Alef Cilento Festival non è cosa facile. Per un semplice motivo, perché le aspettative dell’organizzazione, come è giusto che sia, devono essere alte per voler proporre un evento coraggioso e diverso dalle solite sagre.

Poi bisogna purtroppo fare i conti con la realtà.

Potevamo fare meglio? Certo. Abbiamo commesso errori? Sicuro.

Ma ci siamo impegnati tutti al massimo per riuscire a mettere in piedi, a detta di molti, un evento diverso, di livello, in poco tempo e soprattutto con poche risorse. Direi, per sintetizzare, che i commenti sono positivi.

Adesso dovremo riunirci e analizzare in che modo possiamo migliorare gli aspetti che non hanno funzionato come speravamo.

Per questo siamo aperti e grati a chiunque voglia segnalarci le criticità osservate.

Crediamo sia l’unico modo per fare una seconda edizione migliore.

Intanto vogliamo ancora ringraziare tutti.

Tutti i relatori, di alto livello in ogni campo trattato.

Lo staff, gli sponsor, la direzione artistica, la comunicazione, gli artisti intervenuti.

Tutti quelli che hanno lavorato manualmente, gli espositori, gli stand gastronomici, l’Amministrazione.

Evitiamo i nomi, perché sicuramente dimenticheremmo qualcuno.

Un grazie sentito all’Amministrazione nel nome del sindaco Mariateresa Scarpa e del vice Antonio Palladino.

A tutta la comunità di Cardile e a tutti gli ospiti graditi che sono arrivati in queste tre serate.

Un grazie di cuore.

E vi aspettiamo per la seconda edizione, che cercheremo di migliorare.

Lo staff dell’Alef Cilento Festival