Conclusa la ‘Saudi Cup 2023’, corsa ippica di maggior valore al mondo

Il Ministero della Cultura saudita ha presentato un’esperienza culturale unica alla ‘Saudi Cup’ di quest’anno, con mostre d’arte, sfilate di moda, esperienze culinarie e spettacoli tradizionali

Saudi Cup 2023 – si è conclusa la corsa ippica internazionale tenuta a Riyadh, durante la quale il Ministero della Cultura saudita ha offerto un’ampia gamma di attività culturali per celebrare la diversità della cultura e del patrimonio del Regno.

L’evento si è svolto presso il Jockey Club dell’Arabia Saudita, all’ippodromo King Abdulaziz, il 24 e 25 febbraio: i concorrenti si sono contesi una fetta del montepremi da record, valutato 20 milioni di dollari.

Il vincitore della corsa principale tanto ambita, Yutaka Yoshida, ha ricevuto anche degli omaggi, tra cui un tappeto da vincitore conferitogli dal Ministero della Cultura.

Il Ministero della Cultura ha inoltre sponsorizzato due corse, Al Mneefah Cup e Jockey Club Local Handicap, ciascuna del valore di 1 milione di dollari.

La cerimonia di chiusura dell’evento ha visto le iconiche esibizioni del talentuoso gruppo di ballo Mayyas, vincitore di America’s Got Talent, e del duo americano Bedouin, che ha intrattenuto il pubblico con il suo connubio unico di musica elettronica e influenze tradizionali.

L’esperienza culturale della ‘Saudi Cup’, organizzata dal Ministero della Cultura saudita, si è spinta ben oltre le gare. I partecipanti sono stati immersi in emozionanti attività culturali che comprendevano mostre d’arte, sfilate di moda, esperienze culinarie, spettacoli tradizionali e altro ancora.

All’evento è stata esposta un’ampia gamma di installazioni artistiche, in particolare una scultura di un cavallo in cristallo Swarovski creata in riconoscimento della gara e del significato culturale del cavallo arabo nel Regno.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stata la peculiare mostra della pluripremiata artista Sara Shakeel, intitolata ‘Oasis’, che esponeva una tenda interattiva con un’installazione cristallizzata a tema desertico.

Per il terzo anno consecutivo, la Saudi Fashion Commission è tornata ad esibire il settore della moda del Regno attraverso una serie di pezzi accuratamente selezionati creati da stilisti sauditi che hanno partecipato al programma Saudi 100 Brands – un programma della durata di un anno che sostiene gli stilisti emergenti del Regno attraverso la guida di esperti del settore della moda.

I partecipanti hanno anche potuto assistere a un viaggio culinario che comprendeva laboratori interattivi e sessioni di cucina dal vivo, oltre a un’ampia selezione di ristoranti e locali.

Durante l’evento sono stati offerti anche piatti provenienti dalle 13 diverse regioni del Regno, oltre a piatti fusion che combinavano elementi sauditi in piatti riconosciuti e celebrati a livello internazionale.

L’esperienza culturale della ‘Saudi Cup’ fa parte del lavoro del Ministero della Cultura per mostrare la diversità della cultura dell’Arabia Saudita al mondo e mettere in luce alcuni degli artisti e dei creativi emergenti del Regno.

Il cavallo arabo e le corse ippiche sono un elemento importante della cultura saudita e la ‘Saudi Cup’ mette in vetrina questo patrimonio equestre.