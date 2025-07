Conclusa la riqualificazione di viale Augusto a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Viale Augusto si presenta oggi con un nuovo volto grazie a un intervento di riqualificazione che ha interessato prima la sede stradale e poi le aree verdi, le aiuole spartitraffico e i marciapiedi.

I lavori realizzati sono stati presentati questa mattina dal Sindaco Gaetano Manfredi e dagli Assessori alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza, e alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, che hanno condiviso il progetto che restituisce decoro e sicurezza all’asse viario principale di Fuorigrotta.

Con loro anche la Presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, e il Presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni.

Per quanto riguarda il manto stradale, sono stati completamente rifatti sia lo strato di base, binder, che quello superficiale, tappetino. Sono stati inoltre riallineati caditoie e chiusini dissestati, mentre quelli danneggiati sono stati sostituiti.

La pulizia del sistema di raccolta delle acque piovane contribuirà a prevenire futuri allagamenti della carreggiata in caso di piogge intense. È stata infine ripristinata la segnaletica orizzontale, ormai deteriorata e poco visibile.

I marciapiedi sono stati uniformati con una nuova pavimentazione in cubetti di porfido, mentre le aiuole centrali sono state riqualificate con ripiantumazioni e l’incremento delle essenze arboree.

La scelta è ricaduta sulla palma Washingtonia robusta, che mantiene la coerenza con l’identità storica del viale senza alterarne la percezione paesaggistica: ne sono stati messi a dimora 173 esemplari.

Sui pini e cedri già presenti sono state effettuate indagini strumentali di stabilità per verificarne le condizioni. Tre dei dieci alberi controllati sono risultati privi di un apparato radicale sufficiente a resistere a forti raffiche di vento e sono stati pertanto abbattuti.

Le aiuole laterali dei marciapiedi sono state arricchite con la messa a dimora di 151 palme nane Chamaerops humilis.

L’intervento si è completato con il miglioramento dell’arredo urbano, grazie all’installazione di portabiciclette, panchine, cestini per i rifiuti e colonnine dissuasori in ghisa.

Il Sindaco Manfredi ha commentato:

Abbiamo riportato le palme, in accordo con la Soprintendenza, ripristinando il vecchio disegno architettonico e garantendo anche la manutenzione e l’irrigazione automatica.

L’Assessore Santagada ha sottolineato:

Viale Augusto è importante come asse viario, ma anche per l’identità culturale del quartiere.

È una grande soddisfazione, per me, vedere questi giardini riqualificati, grazie anche all’impegno dell’Assessore Cosenza e dei servizi comunali.

Quando sono venuto a Napoli, 45 anni fa, abitavo proprio qui, e per molti anni ho visto viale Augusto completamente abbandonata.

L’Assessore Cosenza ha concluso:

Oggi termina un lavoro quasi storico perché erano decenni che viale Augusto era in condizioni pessime sia per quanto riguarda la strada che per il giardino.

Asfalto, marciapiedi e attraversamenti erano già stati messi a posto e oggi completiamo la riqualificazione con la sistemazione degli spazi verdi: viale Augusto ritorna ad essere un boulevard di valore internazionale.