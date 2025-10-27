Conclusa con successo la IV edizione di ‘Salute per Tutti’

Oltre 50.000 cittadini coinvolti nel Villaggio della Salute

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di ‘Salute per Tutti’, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli e patrocinata dalla Regione Campania, che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 utenti.

Grazie alla consolidata collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli, l’AOU Luigi Vanvitelli, le Aziende ospedaliere cittadine, gli Ordini Professionali, le Società Scientifiche, le Associazioni e le Municipalità, il Villaggio della Salute ha offerto screening medici gratuiti, consulenze sanitarie e informazioni utili in diversi ambiti della salute, inclusa l’area veterinaria.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di favorire l’accesso ai programmi di screening, in particolare per le fasce più fragili della popolazione, e di promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.