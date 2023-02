Conclusa al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA) ‘Cinemagma’ 2023

Ad Anna Rita Vitolo il Premio intitolato alla memoria di Cetty Sommella, autrice, attrice e regista prematuramente scomparsa

Si è conclusa ieri, 8 febbraio, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA) Artgarage – Viale Bognar, 21, diretto da Nando Paone, dopo cinque appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, la terza edizione di ‘Cinemagma’, rassegna di film cortometraggi indipendenti con la direzione artistica di Giuseppe Borrone.

Ecco di seguito l’elenco dei premiati:

‘Big’, diretto da Daniele Pini, vince il premio per il miglior cortometraggio. Ad assegnarlo una prestigiosa giuria tecnica, formata dall’attore e regista Maurizio Casagrande, dalla casting director Marita D’Elia, dalla regista Maria Di Razza, dallo sceneggiatore e regista Massimo Gaudioso, e dall’attrice Gea Martire.

La giuria ha assegnato inoltre due menzioni speciali ai cortometraggi ‘L’avversario’, di Federico Russotto, e ‘La terra dei giochi’, di Mauro Di Rosa.

Claudio Boschi, protagonista del cortometraggio ‘Amarena’, di Alberto Palmiero, è il vincitore del premio per il miglior attore.

Il premio alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, autrice, attrice e regista prematuramente scomparsa, è stato attribuito ad Anna Rita Vitolo, per l’interpretazione dei cortometraggi ‘Maternage’, di Walter Della Mura, e ‘Gioia’, di Eduardo Castaldo.

‘Gioia’ si aggiudica anche il premio del pubblico, determinato dalle votazioni degli spettatori presenti in sala.

Presentato fuori concorso, nel corso della cerimonia finale di premiazione, il cortometraggio ‘Il mare che muove le cose’, diretto da Lorenzo Marinelli e interpretato da Nando Paone e Gea Martire.

La rassegna, nata per promuovere e sostenere i nuovi talenti emergenti, che, come evocato dal magma del titolo, premono sotto la superficie del cinema mainstream, è stata resa possibile grazie al supporto di Quadra, rivenditore autorizzato Very Mobile, e di Cantine Sibilla.