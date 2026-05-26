Conchiglie terra e mare

Ingredienti

400 gr. di conchiglie

400 gr. di totani

300 gr. di ceci

300 gr. di pomodorini freschi gialli e rossi

2 spicchi d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

il succo e la buccia di un limone

olio EVO q.b.

sale fino q.b

prezzemolo q.b.

origano q.b.

Preparazione

In vista dell’estate, con le temperature ormai alte, spesso ho voglia di un primo piatto sfizioso, in cui non predomini il sugo di pomodoro, che, comunque, mi piace moltissimo.

Nel prendere spunto dalla chiacchierata con un’amica, che mi raccontava di un ottimo secondo improvvisato, ne ho fatto una mia versione ma con la pasta. Il risultato mi ha convinta così tanto, che ve lo propongo.

In un tegame abbastanza capiente ho scaldato dell’olio e aggiunto l’aglio, che ho tolto non appena imbiondito.

Ho incorporato i totani in pezzi irregolari, lasciando i tentacoli interi, e ho fatto rosolare per qualche minuto, sfumando con mezzo bicchiere di vino bianco e girando di tanto in tanto.

A questo punto ho unito i pomodorini gialli e rossi tagliati a metà e il succo e la buccia di un limone.

Ho quindi frullato circa la metà dei ceci precotti con dell’acqua calda e dei pomodorini, e ho versato la cremina di ceci ottenuta insieme ai legumi interi.

Dopo 4 – 5 minuti, ho aggiunto l’acqua necessaria per la cottura della pasta, salandola, e, una volta a bollore, ho buttato la pasta.

Il risultato non deve essere brodoso, ma neppure asciutto, dunque, regolatevi con il quantitativo di acqua, aggiungendone, se serve, o lasciandola asciugare, magari unendo un po’ di pan grattato per farla assorbire.

Come formato di pasta ho optato per le conchiglie, adatte a raccogliere il sughetto, ma di certo si sposano bene anche le orecchiette e la pasta mista; è sempre una questione di gusti.

Nel guarnire il piatto, ho adagiato al centro i tentacoli interi e spolverato con un po’ di origano secco e del prezzemolo.

Come vino consiglio un Sicilia Grillo Dei Respiri.

Buon appetito!