Conchiglie con tartare di mare

Ingredienti
400 grammi di conchiglie
1 filetto di salmone
1 filetto di orata
1 limone
250 grammi di piselli
1 cipolla
Olio EVO q.b.
Sale q.b.
Procedimento
Anche questa è una ricetta molto estiva di un primo.
Cominciamo a tagliare a dadini i filetti di pesce e mettiamoli in una ciotola a marinare per almeno un’ora con il succo del limone, di cui avremo grattugiato la buccia, olio e sale precedentemente emulsionati.
In una padella facciamo scaldare dell’olio, poi aggiungiamo la cipolla tritata finemente e i piselli, regolando di sale e allungando con un bicchiere d’acqua.
Facciamo cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti.
A questo punto possiamo mettere a scaldare la pasta in abbondante acqua salata.
Scoliamo e adagiamo le conchiglie in un piatto di portata abbastanza capiente.
Uniamo il pesce con i piselli e riempiamo le nostre conchiglie con questo composto.
Completiamo con la scorza di limone grattugiata.
Al posto di salmone e orata possiamo usare il tonno, il merluzzo o il nasello.
Abbiniamo un Grillo bianco.
Buon appetito!
Autore Carolina Barra
Carolina Barra, impiegata in pensione, profonda conoscitrice del cibo in tutte le sue declinazioni, adora cimentarsi nei piatti tipici della tradizione e scoprirne i trucchi per poterli tramandare.