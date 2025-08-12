Conchiglie con tartare di mare

Ingredienti

400 grammi di conchiglie

1 filetto di salmone

1 filetto di orata

1 limone

250 grammi di piselli

1 cipolla

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Anche questa è una ricetta molto estiva di un primo.

Cominciamo a tagliare a dadini i filetti di pesce e mettiamoli in una ciotola a marinare per almeno un’ora con il succo del limone, di cui avremo grattugiato la buccia, olio e sale precedentemente emulsionati.

In una padella facciamo scaldare dell’olio, poi aggiungiamo la cipolla tritata finemente e i piselli, regolando di sale e allungando con un bicchiere d’acqua.

Facciamo cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti.

A questo punto possiamo mettere a scaldare la pasta in abbondante acqua salata.

Scoliamo e adagiamo le conchiglie in un piatto di portata abbastanza capiente.

Uniamo il pesce con i piselli e riempiamo le nostre conchiglie con questo composto.

Completiamo con la scorza di limone grattugiata.

Al posto di salmone e orata possiamo usare il tonno, il merluzzo o il nasello.

Abbiniamo un Grillo bianco.

Buon appetito!