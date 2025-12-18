‘Concerto V Municipalità’: dispositivo traffico in piazza Vanvitelli

In vigore a Napoli il 19 e 20 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È istituito, dalle ore 7:00 del 19 dicembre alle ore 7:00 del 20 dicembre 2025, un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza Vanvitelli e strade limitrofe in occasione del ‘Concerto V Municipalità’, a seguire i dettagli:

A) il divieto di transito veicolare in Piazza Vanvitelli, nel tratto che insiste sul lato dell’area pedonale di via Scarlatti, con consequenziale sospensione del senso di circolazione rotatorio antiorario intorno alla medesima piazza e sospensione della possibilità di accesso e transito nella medesima piazza dei veicoli provenienti da via Cimarosa e diretti a via Morghen o a piazza Fanzago;

B) la rimozione delle campane ASIA per la raccolta differenziata in Piazza Vanvitelli;

C) la sospensione in piazza Vanvitelli dell’area di sosta a servizio del trasporto pubblico non di linea (taxi) ubicata all’altezza dei civici 9/A -10/C;

D) il permesso di sosta in Piazza Vanvitelli, alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato alla precedente lettera C), sul lato opposto rispetto alla loro ordinaria collocazione, precisamente sulla destra provenendo da via Cimarosa;

E) la sospensione dell’area di sosta riservata a motocicli e ciclomotori in Piazza Vanvitelli;

F) la sospensione degli stalli di sosta personalizzati riservati ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili in piazza Vanvitelli;

G) la sospensione degli stalli di sosta a pagamento senza custodia (cosiddetti ‘stalli blu’) ubicati sul lato sinistro di via Bernini, in prossimità della confluenza con piazza Vanvitelli;

H) il permesso ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati personalizzati sono stati sospesi come riportato al precedente punto F), di sostare in corrispondenza dell’area riservata alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), sospesa al precedente punto G);

I) la sospensione dello stazionamento autobus ANM in piazza Vanvitelli;

L) l’istituzione di uno stazionamento per gli autobus ANM in via Morghen, altezza stazione della Funicolare;

M) l’interdizione del varco d’ingresso/uscita su piazza Vanvitelli, per i mezzi autorizzati al transito nell’Area Pedonale Urbana di via Scarlatti, con la conseguente deviazione di detti mezzi, così come di quelli in ingresso o uscita dai parcheggi insistenti nell’area, verso uno degli altri varchi d’accesso alla stessa.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55913.