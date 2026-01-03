Concerto per il Nuovo Anno: Orchestra Filarmonica Campana a Pagani (SA)

Appuntamento al Circolo Unione Pagani il 4 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue la XVII Stagione Concertistica ‘Inclinazioni’ 2025/2026 dell’Orchestra Filarmonica Campana con il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, in programma sabato 4 gennaio alle ore 20:00 presso il Circolo Unione Pagani.

Il Concerto per il Nuovo Anno rafforza un legame chiaro con la tradizione: prende ispirazione dal celebre appuntamento viennese del primo gennaio, ma ne rilegge forma e significato, proponendo una visione ampia e articolata del repertorio legato a questo particolare momento dell’anno.

Il programma è costruito come una panoramica sul repertorio tradizionalmente associato al Concerto di Capodanno, con un impianto che alterna musica sinfonica, musica per il cinema e pagine operistiche, offrendo al pubblico un’esperienza musicale varia e coinvolgente.

Sul palco, un organico di 50 musicisti dell’Orchestra Filarmonica Campana, diretta dal Maestro Giulio Marazia, con la partecipazione del soprano Giusy Perna.

Il percorso musicale attraversa epoche e linguaggi differenti, con musiche di P. I. Tchaikovsky, G. Puccini, G. Rossini, J. Strauss figlio, accanto a compositori che hanno segnato l’immaginario cinematografico e teatrale del Novecento e contemporaneo come H. Mancini, K. Weill, N. Rota, E. Morricone e J. Williams.

L’appuntamento si inserisce nel solco della programmazione della stagione ‘Inclinazioni’, che continua a esplorare connessioni, contaminazioni e prospettive diverse, confermando la centralità dell’Orchestra Filarmonica Campana nel panorama musicale del territorio.