Concerto di musica medievale a Pago del Vallo di Lauro (AV)

Appuntamento il 17 settembre nella chiesa di Santa Maria in Pernosano

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 17 settembre 2023, ore 19:00, nella chiesa di Santa Maria in Pernosano in Pago del Vallo di Lauro (AV) si terrà il concerto ‘Suggestioni liturgiche medievali tra Papato e Regno’.

Partecipazione gratuita.

Ad eseguire musiche e danze sarà il Gruppo vocale e strumentale ‘Ave Gratia Plen’ in abito e con strumenti copie di quelli antichi.

Il concerto si avvale della collaborazione del Laboratorio di ricerche medievali ‘Emile Bertaux’.

In apertura del concerto, a cura del prof. Giuseppe Mollo, Lab. ‘Emile Bertaux’, si terrà una breve visita guidata alla chiesa che conserva straordinari affreschi di cultura longobarda, in piena sintonia con le più antiche tra le musiche in programma nel concerto.

Sarà un viaggio gradevole ma filologico in quasi 7 secoli di storia della musica nella doppia prospettiva della corte papale di Roma e delle esperienze del Regno meridionale.

Si potranno scoprire le sonorità proprie delle liturgie longobarda beneventana e romana antica, cancellate con imposizione del gregoriano voluta dagli imperatori franchi, le innovazioni sviluppate in età normanna e sveva, e il raffinato mondo sonoro del tempo di papa Bonifiacio VIII e di re Roberto Anjou. Il tutto con abiti e strumenti copie di quelli antichi.

Per chi volesse vivere anche una esperienza nei sapori del medioevo potrà farlo grazie all’Associazione Culturale ‘Tempo di festa’ prenotando un aperitivo o una cena con pietanze dell’epoca.

L’appuntamento è il 13° evento, 7° concerto, di ‘Il Trionfo del tempo e del disinganno‘ – 30ma edizione, il ciclo ideato e organizzato da Associazione Culturale ‘Ave Gratia Plena’ e Associazione Culturale ‘Francesco Durante’.

Programma