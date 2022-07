Concerto di Madame al Roccella Summer Festival

L’evento è stato aperto da Sissi

Continua il Roccella Summer Festival. Dopo il grande successo di Mahmood nella serata inaugurale, il 28 luglio è stata la volta della cantante Madame.

Al Teatro al Castello di Roccella Jonica la serata è aperta da Silvia Cesana, meglio conosciuta con il suo nome d’arte di Sissi, che ha saputo conquistare le luci della ribalta durante l’ultima edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’, dove ha ricevuto il premio della critica, assegnatole dalla stampa per le sue indubbie doti vocali.

Originaria della provincia di Como, ha messo in evidenza anche qui la sua voce graffiante, di buona estensione, sporca al punto giusto, a tratti dark, che in parte ricorda la Amy Winehouse di uno dei suoi tatuaggi.

Le emozioni che ha trasmesso hanno fatto perfettamente da apripista alla cantautrice rapper Madame, al secolo Francesca Calearo.

Impegnata nel suo ‘Madame in tour’, è arrivata in Calabria forte dei successi che sta portando sui palchi di tutta Italia.

Iniziando dai brani del suo album d’esordio, Madame, esibendosi in successi come ‘Baby’, ‘Marea’, ‘Tu mi hai capito’, o ‘Luna’.

Ma anche con la canzone in gara a Sanremo nel 2021, ‘Voce’, di ‘Il mio amico’, inciso con Fabri Fibra, e Bugie, che nella versione originale vedeva la partecipazione di Rkomi & Carl Brave, con ‘Schiccherie’, o ‘17’.

Oppure come l’ultimo singolo ‘L’eccezione’.

Canzoni che sono valse all’artista vicentina numerosi riconoscimenti per le vendite, come diversi dischi di platino e d’oro.

