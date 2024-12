Concerto di Capodanno al Teatro Verdi Padova saluta il 2025 in musica

A dirigere l’Orchestra di Padova e del Veneto il Maestro Francesco Ivan Ciampa

Ultimo evento della Stagione Lirica di Padova 2024, il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Verdi rappresenta un momento unico per accogliere il nuovo anno con le emozioni e la bellezza senza tempo della grande musica.

Organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, l’appuntamento si terrà lunedì 1° gennaio alle ore 17:00, trasformando la prestigiosa sala del Teatro Verdi in un luogo di festa e arte condivisa.

Sul podio il Maestro Francesco Ivan Ciampa, uno dei più apprezzati direttori della scena internazionale, che torna a Padova dopo il grande successo ottenuto accanto a Riccardo Muti nel concerto celebrativo per il centenario dell’Arena di Verona.

La sua direzione guiderà l’Orchestra di Padova e del Veneto in un programma di straordinaria varietà, ricco di emozioni e suggestioni pensato per trasmettere un messaggio di speranza, rinascita e gioia.

Protagonisti del concerto un cast vocale di assoluto rilievo a partire dal soprano Carolina López Moreno, artista boliviano-albanese di fama internazionale, che sta vivendo una stagione di grandi successi.

La sua voce luminosa e il suo stile interpretativo, intenso e autentico, riflettono un’appassionata umanità che la rende unica. Carolina trova ispirazione nella grande Ermonela Jaho, sua connazionale e modello artistico, condividendone la visione della musica come una missione: una strada fatta di sacrifici immensi, dove l’amore per il canto illumina ogni passo, rendendo possibile l’impossibile.

Insieme a lei sul palcoscenico del Teatro Verdi il mezzosoprano Aleksandra Meteleva, vincitrice del secondo premio al 31° Concorso Internazionale Iris Adami Corradetti e della prestigiosa borsa di studio dedicata a Lucia Valentini Terrani; il tenore Galeano Salas, interprete dotato di una vocalità intensa e di straordinaria versatilità, porta in scena il meglio della tradizione operistica internazionale.

Il programma del concerto attraverserà le pagine più amate del repertorio lirico e sinfonico.

Tra i momenti più attesi, la vivacità teatrale di Rossini con la celebre Cavatina di Rosina da Il barbiere di Siviglia, l’intensità lirica di Puccini con arie e duetti indimenticabili come O soave fanciulla da La Bohème, e l’eleganza di Offenbach con la sognante Barcarolle da I racconti di Hoffmann.

Non mancheranno momenti di grande intensità orchestrale, come il maestoso Valzer dei Fiori di Tchaikovsky o il travolgente Kaiser-Walzer di Strauss. A rendere il programma ancora più affascinante, alcune sorprese musicali pensate per celebrare il nuovo anno con gioia, stupore e un tocco di magia senza tempo.

L’appuntamento al Teatro Verdi si conferma come una delle tradizioni più amate della città, un’occasione imperdibile per iniziare il 2025 con l’eleganza e il fascino della grande musica, arte capace di unire e ispirare nel segno della gioia e della festa.

Prevendite Teatro Verdi

Biglietteria del Teatro Verdi

via dei Livello, 32

Padova

telefono 049-87770213

sito www.teatrostabileveneto.it