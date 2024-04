Concerto della Banda Esercito chiude ‘Il Festival della Bellezza 2024’

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Pompei – Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione, Cultura’ e ‘La cultura della Bellezza: Medicina Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere’, sono i due temi centrali del Festival della Bellezza 2024 che, il 22 aprile, approderà a Palazzo de Fusco.

L’evento nato dal progetto della Dottoressa Maria Rosaria Boccia e promosso in collaborazione con il Comune di Pompei ha dato vita agli omonimi Intergruppi interparlamentari.

La Dottoressa Boccia, coordinatrice dell’evento, spiega:

L’evento è un work in progress, sottolinea la coordinatrice, e vede la straordinaria collaborazione di sei Ministeri.

Coinvolgeremo il Ministero della Salute perché vogliamo diffondere la cultura del mangiare correttamente preferibilmente seguendo i dettami della Dieta Mediterranea per prevenire il male del secolo: il cancro.

Il Ministero dell’Agricoltura per far capire quanto sia necessario acquistare cibi di qualità italiana; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il sostegno alla nostra filiera.

Ci sarà il coinvolgimento anche del Ministero del Turismo e di quello della Cultura per portare il Festival della Bellezza ed il Festival della Cucina Italiana in giro per l’Italia grazie alla collaborazione anche dei sindaci italiani, per la promozione delle nostre territorialità.