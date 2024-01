Concerto del coro polifonico ‘Un Sol Canto’ chiude festività natalizie

Riceviamo e pubblichiamo.

Un momento di incontro, d’arte, di musica per mettersi alle spalle le festività natalizie e guardare al 2024 con fede, speranza, lavorando per la pace e per il benessere delle nostre collettività.

Domenica 7 gennaio, a partire dalle ore 20:00, nella Parrocchia di San Vitale Martire, piazza San Vitale, quartiere Fuorigrotta di Napoli, si saluta il 2023 e il periodo di festa con il concerto del coro polifonico ‘Un Sol Canto’, diretto dal maestro Giuseppe Galiano.

L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Napoli e della X Municipalità di Napoli, è organizzato da Cittadinanzattiva Napoli Ovest, coordinata da Sanny De Vita, con la partecipazione del Rotary Club Napoli Est in una sinergia che simbolicamente collega da un capo all’altro tutta la città partenopea.

Spiega il Presidente del Rotary Club Napoli Est e coordinatore del Gruppo Partenopeo Angelo Coviello:

Siamo fieri di poter contribuire a tale iniziativa. In tempi così complessi, tra venti di guerra e strette economiche, siamo tutti chiamati a lavorare per costruire un futuro migliore in quanto collettività.

L’impegno del Rotary in tal senso si concretizzerà in questo 2024 in azioni dirette a creare ripercussioni immediate per i nostri territori, auspicando che da Napoli possa partire una spinta capace di contribuire alla rinascita solidale e sociale del sistema Paese.

L’arte e lo stare insieme sono un veicolo eccezionale per portare il bello nelle nostre comunità, e il bello è alla base di ogni cambiamento positivo.