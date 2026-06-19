Concerto Avitabile: dispositivo circolazione piazza Mercato a Napoli

In vigore il 21 giugno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione del concerto di Enzo Avitabile in programma domenica prossima, 21 giugno, in piazza Mercato, il Comune ha adottato un dispositivo di circolazione temporaneo che interesserà la piazza e alcune strade limitrofe.

Dalle ore 10:00 di domenica 21 alle ore 6:00 di lunedì 22 sarà in vigore:

• il divieto di transito veicolare e il divieto sosta con rimozione coatta in piazza Mercato e piazza del Carmine;

• il divieto di transito veicolare in piazza Mercato, nel tratto adiacente Palazzo Ottieri;

• il divieto di transito veicolare nel secondo varco di accesso in piazza del Carmine, da via Nuova Marina, lato Palazzo Ottieri;

• il senso unico di circolazione in via Conte Carlo di Castelmola con direzione di marcia da piazza Mercato a piazza Masaniello;

• il senso unico di circolazione in via del Carmine con direzione di marcia da piazza del Carmine a piazza Guglielmo Pepe;

• l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio.

Rispetto ai divieti di transito fanno eccezione i veicoli delle forze dell’ordine; i veicoli di emergenza, soccorso e protezione civile; i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza; i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate capacità motorie munite del prescritto contrassegno; gli automobilisti diretti ai passi carrabili sul tratto interessato dal divieto.

Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-piazza-mercato-e-zone-limitrofe-per-il-concerto-di-enzo-avitabile/