Concerto Ambasciata turca in Egitto per fondazione della Repubblica

Le celebrazioni alla presenza di numerosi diplomatici ed artisti

Domenica sera, 17 settembre, alla presenza di diplomatici e media, l’Ambasciata turca al Cairo ha organizzato un concerto in occasione del centenario della fondazione della Repubblica turca e dei 500 anni di rappresentanza diplomatica turca.

L’Ambasciatore della Turchia al Cairo, Salih Mutlu Şen, ha dato il benvenuto ai partecipanti, tra cui gli Ambasciatori di Unione europea, Belgio, Grecia, Bulgaria, Lituania, Giordania, Uzbekistan e Azerbaigian.

Alla celebrazione hanno partecipato anche l’artista egiziana famosa Yousra e l’artista Ahmed Shaker Abdel Latif.

Gli eventi hanno visto l’esecuzione di brani musicali da parte di musicisti egiziani tra gli applausi del pubblico, e poi l’Ambasciata ha offerto un ricevimento per gli ospiti.

L’Ambasciata turca aveva rinviato la celebrazione prevista per la settimana scorsa, in solidarietà con le vittime della tempesta Daniel, che ha colpito la Libia orientale, uccidendo migliaia di persone, oltre al terremoto in Marocco, che ha causato la morte di centinaia di persone.