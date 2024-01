‘Concerti per l’infanzia L’inverno’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena il 21 gennaio ad Arzano (NA) nell’ambito della rassegna ‘Teatro in Famiglia’

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto da Roberta Stravino, ‘Teatro in Famiglia’, la rassegna per grandi e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

Domenica 21 gennaio è dedicata interamente alla musica con ‘Concerti per l’infanzia L’inverno’ di Progetto Sonora, che prevede la partecipazione attiva dei bambini/ragazzi e dei loro accompagnatori.

Una sorta di laboratorio musicale che permetteranno ai piccoli spettatori di tutte le età di salire sul palcoscenico.

Con l’aiuto degli esperti, i partecipanti avranno la possibilità di suonare alcuni strumenti e di dare vita ad un vero e proprio concerto. Così potranno avvicinarsi alla musica da protagonisti e condividere questa esperienza con i propri familiari.

La particolarità di questo spettacolo è di essere un concerto interattivo, dove i bambini, dai 3 anni in su, saranno i protagonisti della creazione della musica.

Gli spettacoli, che andranno in scena sempre alle ore 18:00, prevedono per il singolo spettacolo 5 euro per gli adulti e 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

‘Teatro in Famiglia’ è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio – culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi 25 – 37

Arzano (NA)

Prenotazione obbligatoria:

331-3398551

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo