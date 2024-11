Concerti e prove aperte per la ‘Settimana di Musica d’Insieme’

Nella Villa Pignatelli, dal 30 novembre la rassegna finanziata dal Comune di Napoli. Tra i protagonisti, Sollima, Pieranunzi, Catena e la Scarlatti Baroque Sinfonietta

Riceviamo e pubblichiamo.

Prende il via l’edizione 2024 della ‘Settimana di Musica d’Insieme’, manifestazione ideata nel 1971 da Salvatore Accardo e Gianni Eminente, che annuncia, da sabato 30 novembre fino a venerdì 6 dicembre, la sua nuova programmazione a Napoli nella splendida Veranda neoclassica di Villa Pignatelli sulla Riviera di Chiaia.

L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto ‘Napoli Città della Musica’, è curata dall’Associazione Alessandro Scarlatti con il MIC Direzione Generale Musei, Palazzo Reale e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale, afferma:

La ‘Settimana di Musica d’Insieme’ è uno degli eventi più longevi della programmazione culturale della nostra città e l’edizione di quest’anno incarna appieno lo spirito di ‘Napoli Città della Musica’ a partire dall’attenzione che il programma dedica ai grandi talenti del territorio così come va citata la meritoria opera di divulgazione musicale e formazione riservata alle giovani generazioni.

La programmazione offre gratuitamente al pubblico un ciclo di concerti e la possibilità di assistere alle relative prove aperte.

Tommaso Rossi, Direttore artistico dell’Associazione Scarlatti, sottolinea:

È la caratteristica principale di questo progetto che introduce nuove possibilità di fruizione per il pubblico aprendo all’ascolto, oltre che ai concerti, anche alle prove e consentire così agli spettatori di assistere alla creazione della varie performance musicali.

Per l’anno 2024 il progetto apre le sue prove agli studenti delle scuole, medie e superiori, della città metropolitana e, per la prima volta, ai partecipanti al contest ‘Ritratto sonoro’, da un’idea di Chiara Eminente e organizzato in collaborazione con la Fondazione Valenzi ETS e l’Accademia di Belle Arti.

Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti, sottolinea:

Il contest rappresenta una novità con cui ricordiamo il magnifico lavoro realizzato tra gli anni 70 ed 80 dall’artista Maurizio Valenzi. Nel suo solco, intendiamo così premiare 25 giovani disegnatori che, con i loro segni grafici estemporanei, interpreteranno musicisti, atmosfere e suggestioni colti durante le loro prove di ensemble.

Per quanto riguarda i concerti in programma, Villa Pignatelli, ospiterà in apertura domenica 1° dicembre, alle ore 11:30, Costantino Catena, pianoforte, Gabriele Pieranunzi, violino, Francesco Solombrino, viola, e Danilo Squitieri, violoncello, che si uniscono nell’esecuzione del ‘Quartetto op. 26 n. 2’ di Johannes Brahms e del ‘Quartettsatz’ di Gustav Mahler.

A seguire, mercoledì 4, il grande violoncellista Giovanni Sollima sarà impegnato in un concerto in cui sarà dapprima solista in brani di Alessandro Scarlatti e Giovanni Battista Costanzi, e poi, accompagnato dalla Scarlatti Baroque Sinfonietta – in scena Tommaso Rossi, flauto dolce, Rossella Croce e Marco Piantoni, violini, Vezio Jorio, viola, Manuela Albano, violoncello, Giorgio Sanvito, contrabbasso, Patrizia Varone, clavicembalo, sarà protagonista nell’opera di sua composizione ‘Fecit Neap. 17…’

Il terzo e ultimo concerto, venerdì 6 dicembre, ore 20:30, vede in scena Antonello Cannavale, pianoforte, Gabriele Pieranunzi, violino, Francesco Fiore e Francesco Solombrino, viole, Danilo Squitieri, violoncello, Ermanno Calzolari, contrabbasso, nell’esecuzione del ‘Quintetto in mi bemolle minore op. 87’ di Johann Nepomuk Hummel e del ‘Sestetto in re maggiore op. 110’ di Felix Mendelssohn Bartholdy.

I concerti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria per email a prenotazioniscarlatti@gmail.com.

Info: www.associazionescarlatti.it – WhatsApp 3426351571