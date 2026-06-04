Concerti al Maradona, freni vendita bevande e divieto possesso spray

Ordinanza nelle date 5, 13, 19, 23, 26, 27 e 28 giugno 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito della richiesta della Questura di adottare misure finalizzate a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei concerti in programma nel mese di giugno presso lo stadio Diego Armando Maradona, il Sindaco Gaetano Manfredi ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale sia all’interno dello stadio che presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree intorno all’impianto sportivo.

Tale limitazione entrerà in vigore tre ore prima dell’inizio dei concerti che è previsto alle ore 21:00 e terminerà una volta cessate le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

A partire dalle ore 16:00 del giorno dei concerti e fino a cessate esigenze saranno vietati, inoltre, la vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti ‘oleoresin capsicum’.

Il divieto riguarderà sia lo stadio Maradona che le aree limitrofe.

Ordinanza