Conca Film Festival 2024: il cinema, tra inclusione e sostenibilità

Dal 18 al 21 dicembre, nella suggestiva cornice del borgo di Conca della Campania (CE)

Conca della Campania (CE) si prepara ad accogliere la seconda edizione del Conca Film Festival, in programma dal 18 al 21 dicembre 2024.

La rassegna, dedicata ai temi dell’inclusione e della sostenibilità ambientale, trasformerà il borgo in un vivace polo culturale, offrendo un’esperienza immersiva tra cinema, dibattiti, mostre, ecoitinerari ed eventi speciali. Durante il festival sarà anche lanciato un concorso internazionale di cortometraggi aperto ai creativi under 40.

Un festival per tutti

Le proiezioni si terranno nella palestra della scuola, attrezzata per l’occasione; mentre altre attività, come gli incontri con gli autori, saranno ospitate nell’ex Casa comunale.

Saranno proiettati film e documentari divisi per fasce di età, con un focus sul cinema di animazione: due retrospettive metteranno a confronto il genio visionario dello Studio Ghibli in Giappone e l’innovazione italiana della factory Mad Entertainment.

Dalla sala al paesaggio

Alessandro Esposito, co-direttore artistico di CFF24, rivela:

Il programma, in corso di ultimazione, prevede proiezioni mattutine pensate per stimolare una riflessione collettiva negli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Conca e delle comunità limitrofe. Completano il calendario le proiezioni serali di film e documentari accompagnate da incontri con interpreti e autori. Un hackathon, una sorta di laboratorio creativo per coinvolgere i giovani nelle sfide legate ai temi del festival, in una competizione amichevole e leale. Mostre permanenti e percorsi naturali per conoscere o riscoprire gli angoli più affascinanti del territorio.

Tra cinema e realtà

David Simone, Sindaco di Conca, dichiara: