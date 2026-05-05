Conca della Campania (CE) assume un Istruttore di vigilanza

Candidature entro il 9 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Conca della Campania (CE) ha attivato un interpello per l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore di vigilanza attraverso l’Elenco di Idonei ASMEL, con possibilità di candidarsi fino al 9 maggio.

La scelta arriva in un momento in cui la Polizia Locale è al centro del dibattito nazionale. Negli ultimi quindici anni gli organici si sono ridotti del 20%, con circa 11mila operatori in meno e ricadute dirette sulla capacità dei Comuni di presidiare il territorio.

A fronte di funzioni sempre più ampie, dalla sicurezza urbana alla mobilità, dal controllo del territorio alla gestione delle emergenze, per gli Enti Locali diventa centrale il tema del rafforzamento degli organici.

L’Elenco di Idonei ASMEL risponde a questa esigenza con una procedura già operativa in circa 1.000 Enti in tutta Italia, che consente di concludere le assunzioni in 4 – 5 settimane. Per utilizzare gli Elenchi, i Comuni possono aderire all’Accordo aggregato, ai sensi dell’art. 3-bis del DL n. 80/2021, con delibera di Giunta comunale.

Sono oltre 4.800 gli idonei immediatamente disponibili per i profili di vigilanza, aggiornati con il Maxi Avviso 2025, tra Funzionari e Istruttori. In particolare, in Campania il numero degli idonei per questi profili è più che raddoppiato rispetto all’edizione passata.

L’interpello attivato da Conca della Campania conferma il valore di uno strumento pensato per sostenere i Comuni nelle procedure di reclutamento, con tempi più rapidi e percorsi amministrativi semplificati.