‘Con Francesco’, progetto culturale e tecnologico sul Santo di Assisi

La realizzazione è a cura di WAY Experience e Genesi in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco in Assisi

Riceviamo e pubblichiamo.

WAY Experience e Genesi, in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco in Assisi – Basilica di San Francesco, presentano ‘Con Francesco’, un nuovo progetto culturale e tecnologico di respiro internazionale dedicato alla figura e alla vita di San Francesco d’Assisi (1181/1182 – 3 ottobre 1226).

L’iniziativa nasce dal desiderio di raccontare in modo nuovo e profondamente coinvolgente la storia di Francesco, riportandone il messaggio universale attraverso il linguaggio delle tecnologie immersive.

Un approccio capace di avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le giovani generazioni, offrendo un’esperienza emotiva, empatica ed efficace, in grado di parlare al cuore del nostro tempo.

Il progetto si sviluppa come un’unica grande opera immersiva in Realtà Virtuale, articolata in più scene, all’interno delle quali il pubblico sarà guidato dal racconto di Francesco, voce narrante che accompagnerà i visitatori lungo il percorso umano e spirituale del Santo: dalla conversione radicale alla scoperta della fede, fino a diventare un faro di speranza per l’umanità di ieri e di oggi.

‘Con Francesco’: la struttura dell’esperienza

L’esperienza VR sarà articolata in sei momenti narrativi dedicati all’incontro con Cristo, alla rinuncia dei beni materiali, all’incontro coi lebbrosi, al Presepe del Natale 1223, alla visione sul Monte della Verna e alle Lodi all’Altissimo e, in chiusura, al celebre Canto delle Creature.

Lo spettatore si sposterà così tra la chiesa di San Damiano e il Tribunale ecclesiastico, esplorando il sentiero e la grotta di Greccio e il percorso sul Monte della Verna, spaziando di volta in volta sulle colline assisiane che tanto ispirarono Francesco.

WAY Experience, Genesi e Sacro Convento di San Francesco in Assisi intendono così restituire al pubblico un racconto attuale, potente e profondamente umano, che unisce tradizione e innovazione per trasmettere il messaggio francescano con un linguaggio nuovo, accessibile e capace di ispirare.

A garantire la solidità scientifica e la profondità dei contenuti del progetto è un Comitato Scientifico d’eccellenza, composto da:

Fra Marco Moroni;

Padre Guillermo Alejandro Spirito;

Padre Domenico Paoletti;

Giuseppe Capaccioni;

Marta Boldrini;

Marco Pizzoni.

Spiega Marco Pizzoni, co-founder e CEO WAY Experience:

Tante persone hanno scoperto e scoprono San Francesco attraverso libri, fumetti, canzoni o film. Oggi presentiamo il primo progetto mai realizzato che utilizza i linguaggi di Realtà Virtuale e lo Storytelling Immersivo per raccontare Francesco e renderlo ancora più vicino a tutti coloro che vorranno vivere questa straordinaria esperienza. Abbiamo creato un film emozionante ed immersivo, un viaggio nel tempo in cui in prima persona sarà possibile camminare con Francesco alla scoperta della sua vita, della sua conversione e della fonte della sua felicità. Ci sono progetti che si creano solo con il talento e con la tecnica, questo progetto è stato creato anche e soprattutto con il cuore e di questo ringrazio Genesi e i Frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi con i quali abbiamo lavorato intensamente con l’obiettivo chiaro di raccontare Francesco non per contemplare il passato ma per aiutare tutti a guardare con Speranza al presente che viviamo ed al futuro che sta davanti a noi.

Racconta Giuseppe Capaccioni, Presidente di Genesi:

In vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco ci siamo chiesti come poter dar voce a questa importante ricorrenza e soprattutto come poter far dialogare l’uomo contemporaneo con la figura del Santo patrono d’Italia. Questo desiderio ci ha fatto avviare un cammino progettuale insieme agli amici di WAY Experience e insieme al Sacro Convento di San Francesco in Assisi: l’istituzione di un comitato scientifico ha lavorato per l’individuazione dei temi, dei contenuti e alla scrittura dei testi; la potenza della tecnologia ha fatto il resto. Ci auguriamo che questo strumento possa far immergere il pubblico e rendere possibile un incontro diretto con la figura di San Francesco, facendo sentire vivo il suo messaggio universale.

Racconta Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi:

È bello che la storia di san Francesco si intrecci con le potenzialità delle nuove tecnologie. L’esperienza che nasce dalla collaborazione con WAY Experience e Genesi racconta l’attualità della figura di Francesco a 800 anni dalla sua morte e testimonia come questi mezzi possano essere utilizzati per offrire un’esperienza culturale nuova e arricchente. Francesco continua ad interrogarci tutti ancora oggi: speriamo che questo progetto avvicini tante persone per lasciarsi ispirare dal suo messaggio sempre nuovo nell’anno del grande centenario a lui dedicato.

In un mondo attraversato da crisi climatiche, geopolitiche ed economiche, l’esperienza VR di 15 minuti intende offrire un’esperienza capace di rinnovare la speranza.

Attraverso il percorso di San Francesco – segnato dal capovolgimento della propria vita grazie alla fede e all’incontro con Gesù – il pubblico sarà invitato a riscoprire il passaggio dalla ‘piccola speranza’, fragile e individuale, alla ‘grande speranza’, che apre lo sguardo verso l’altro, verso il creato e verso il futuro.

Informazioni

Modalità di fruizione

L’esperienza è fruibile presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, via Padre Domenico Stella 14A, 06081 Assisi (PG).

Durata

L’esperienza ha una durata di 17 minuti.

Tariffe

Il prezzo del biglietto è:

-adulto: €7,00

-ridotto (7 – 17 anni, over 75): €5,00

-famiglia 4 persone (2 adulti + 2 ridotti): €21,00

-famiglia 5 persone (2 adulti + 3 ridotti): €21,00

-famiglia 6 persone (2 adulti + 4 ridotti): €21,00

Acquisto biglietti

I biglietti sono acquistabili:

– online: https://www.secretumbria.it/con-francesco-immersive-experience/

– in loco: Sala Stampa Sacro Convento di San Francesco in Assisi, via Padre Domenico Stella 14A, 06081 Assisi (PG)

Lingue dell’esperienza VR

Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, polacco, brasiliano

Età consentita e requisiti del cliente

L’utilizzo dei visori di Realtà Virtuale è consentito dagli 8 anni compiuti.

Si sconsiglia l’uso della Realtà Virtuale a persone con problemi di epilessia.