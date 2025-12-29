Comuni sistema portuale Lazio: approvata graduatoria concessione fondi

Ciacciarelli: ‘Con 3 milioni e 350 mila euro garantiti importanti interventi per la riqualificazione della portualità del Lazio’

Approvata la graduatoria dell’avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni del sistema portuale del Lazio, finalizzato alla realizzazione di opere di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento delle infrastrutture portuali.

Sono state ammesse al finanziamento le proposte progettuali presentate dai Comuni di: Marta, Bolsena, Minturno, San Felice Circeo, Sperlonga, Castel di Tora, Anzio e Petrella Salto, per una copertura finanziaria complessiva pari a 3 milioni e 350 mila euro.

Attraverso lo stanziamento delle risorse i Comuni beneficiari avranno la possibilità di realizzare importanti interventi per l’innovazione tecnologica, il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, la ristrutturazione e l’ammodernamento degli immobili, nonché il miglioramento qualitativo dei servizi nell’ambito delle rispettive aree portuali.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore alla Protezione Civile, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del mare.

