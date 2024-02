Comuni in cammino, a Monteriggioni (SI) IX Forum annuale su Francigena

Appuntamento il 24 febbraio al complesso monumentale di Abbadia Isola

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sabato 24 febbraio 2024 presso il complesso monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni (SI), è in programma il IX Forum annuale ‘Comuni in cammino. Migliorare per… camminare meglio’.

L’evento è organizzato dal comune di Monteriggioni con il supporto della Regione Toscana e in collaborazione con AEVF, Ufficio turistico di Monteriggioni e Associazione Toscana Via Francigena 2.0.

Il forum inizierà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali del presidente della Regione Eugenio Giani e del Sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini e vedrà il susseguirsi di interventi di rappresentanti delle istituzioni e associazioni sui Cammini storici, con una particolare attenzione dedicata alla Via Francigena toscana.

Fra questi l’intervento dell’Assessore regionale al turismo Leonardo Marras, del Consigliere regionale Francesci Gazzetti e del Consigliere del Presidente Giani Federico Eligi.

Per il programma dettagliato e le iscrizioni clicca qui