Comune Napoli: prove concorso assunzione personale non dirigenziale

Concorso pubblico, per esami, per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli

Con le preselettive per la scelta di 50 funzionari tecnici, sono cominciate questa mattina le prove del concorso per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale al Comune di Napoli.

Nei padiglioni della Mostra d’Oltremare erano presenti 1.226 candidati, il 49% di quanti avevano presentato domanda di partecipazione.

Il concorso è stato indetto dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, Ripam.

La gestione è affidata a Formez PA, ente in house del Dipartimento della funzione pubblica.

La selezione riguarda 172 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari ed elevata qualificazione: oltre alle 50 unità con profilo di funzionario tecnico verranno assunte altre 50 unità con il profilo di maestro di sostegno e 72 unità con il profilo di funzionario socioeducativo.

Altre 50 unità verranno, invece, selezionate per essere inquadrate nell’area istruttori con il profilo di agente di polizia municipale. Complessivamente, quindi, verranno assunte 222 figure professionali, tutte con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Nel pomeriggio di oggi si sono svolte le prove preselettive per gli educatori. I candidati presenti erano 1.311, il 57 per cento di quanti avevano presentato domanda.

Le prove proseguiranno nella giornata di domani – mattina e pomeriggio – con le preselettive per agente di polizia municipale.

Infine, lunedì pomeriggio, 22 luglio, si svolgeranno le prove scritte per maestro di sostegno. In questo caso non è prevista prova preselettiva dal momento che le candidature pervenute sono state meno di mille e, quindi, inferiori a 20 volte il numero dei posti messi a concorso, come stabilito nel bando.