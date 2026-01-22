Comune Napoli: prorogata scadenza pagamento del saldo TARI 2025

C’è tempo fino al 16 aprile 2026 per mettersi in regola

La Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato la variazione della scadenza per il pagamento del saldo TARI 2025.

La nuova data è fissata al 16 aprile 2026, in sostituzione della precedente scadenza del 16 febbraio 2026.

La decisione è stata presa in seguito all’introduzione, nel mese di ottobre 2025, di un nuovo applicativo per la gestione della TARI, che ha richiesto attività di verifica e testing per garantire la corretta migrazione dei dati e ridurre la probabilità di errori.

Tali operazioni, insieme ai tempi necessari per la stampa e il recapito degli avvisi di pagamento, hanno reso necessario il differimento della scadenza.

Per tutte le info è possibile consultare la pagina del sito istituzionale del Comune al link: https://www.comune.napoli.it/novita/saldo-tari-2025/