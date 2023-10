Comune Napoli pronto a individuare nuove sedi Goethe Institut’

Si immaginano sinergie con altri istituti di cultura straniera presenti in città

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli si rende disponibile a valutare insieme alla direzione del Goethe Institut possibili soluzioni finalizzate a garantire una sede all’istituto, anche immaginando sinergie con altri istituti di cultura straniera presenti in città.

Le strutture del Comune, come ad esempio i centri giovanili, possono essere ulteriori luoghi a disposizione per far svolgere corsi di lingua tedesca e relative attività culturali che garantiscano ancora una importante opportunità per i giovani della nostra città.