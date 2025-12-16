Comune Napoli presenta nuove linee guida PEI e MSNA

Nuovo approccio sulla base dei bisogni rilevati dei minori

Il Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Napoli ha presentato agli operatori e alle comunità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati le nuove linee operative per la costruzione del progetto educativo PEI – Piano Educativo Individualizzato e la relativa presa in carico dei Minori Stranieri non Accompagnati, MSNA.

Il pensiero pedagogico di base del nuovo PEI è basato sui diritti, proposto dalla Convention on the Rights of the Children, CRC, che supera la mera logica di soddisfazione dei bisogni.

Il cambio di passo consiste nel rendere protagonisti e partecipi i bambini nella costruzione dei progetti educativi che li riguardano. Un nuovo approccio che consente agli utenti finali una vera e propria coprogettazione del servizio sulla base dei bisogni rilevati, dove i protagonisti sono proprio i minori, beneficiari delle misure.

Le linee operative e la nuova scheda PEI sono state approvate con disposizione dirigenziale.

Alla presentazione erano presenti le ventiquattro comunità di accoglienza che lavorano con i Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di Napoli.

Altri incontri sono stati calendarizzati per accompagnare le strutture in questi nuovi percorsi e nell’utilizzo dei nuovi strumenti e metodologie educative.