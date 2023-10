Comune Napoli e ABC chiudono partita ricognizione debiti

Giunta approva, ora parola a CdA e Consiglio comunale

L’Amministrazione comunale e ABC, azienda speciale cui è affidata la gestione del ciclo integrato delle acque, hanno definito un accordo transattivo, ricognitivo e di rateizzazione che chiude le partite creditorie e debitorie che intercorrevano fra le parti.

L’accordo è stato approvato dalla Giunta comunale e, come prevede l’iter amministrativo, dovrà essere ora sottoposto al Consiglio d’Amministrazione dell’azienda e al Consiglio comunale.

L’atto chiude le partite creditorie e debitorie tra Amministrazione e azienda maturate dal 2011 al 2022. Le parti hanno regolato reciproci rapporti di credito e debito e con l’accordo transattivo il Comune di Napoli si riconosce debitore netto verso ABC per circa 31 milioni di euro che verranno liquidati in quattro tranche, di cui l’ultima al 31 dicembre 2025.

I commenti

Il commento del Sindaco, Gaetano Manfredi:

Vista la situazione finanziaria ereditata, tale accordo era necessario per ripristinare un corretto rapporto tra il Comune e ABC. Questo garantirà una manutenzione regolare degli impianti, dalla rete idrica alle fogne, dalle caditoie alle fontane. Ora siamo nelle condizioni di prevedere i costi effettivi della gestione del servizio idrico integrato delle acque e lavorare per garantire al cittadino un servizio sempre più efficiente e meno costoso.

Il commento dell’Assessore Edoardo Cosenza:

Si tratta di un importantissimo passo verso la regolarizzazione finanziaria ed amministrativa. Ed anche un risultato utile ai cittadini: ci sarà continuità e controllo nell’erogazione in settori strategici come fontane, colonne antincendio e tanti altri. Un sentito ringraziamento al direttore generale ed ai dirigenti dei tanti settori coinvolti.

La transazione

Con la transazione, Comune e ABC ritengono che possa ritenersi considerato come raggiunto ‘l’obiettivo di una ritrovata regolarità amministrativa’ nei reciproci rapporti anche alla luce del fatto che risultano ‘disciplinati ordinatamente’ gli sviluppi futuri delle tematiche che, nel tempo, avevano dato luogo ai sostanziali disallineamenti che con il presente atto vengono superati.

L’accordo transattivo è frutto di un lungo e dettagliato lavoro che l’Amministrazione comunale e l’azienda hanno messo in campo nel corso dei mesi non solo al fine di regolarizzare le partite creditorie e debitorie, ma anche in considerazione della condivisa esigenza di evitare l’insorgere e/o la prosecuzione di contenziosi che contraddirebbero i principi di efficienza ed economicità che ispirano l’operato sia del Comune che di ABC.

Affermano Alessandra Sardu, Presidente ABC, e Sergio De Marco, Direttore generale: