Comune Napoli avvia assunzione 128 maestre nidi e scuole infanzia

Striano: ‘Un investimento concreto nel futuro della nostra comunità’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono partite le procedure di assunzione a tempo determinato per 128 nuove maestre destinate ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali.

Si tratta di un passo fondamentale per garantire un servizio educativo di qualità e rispondere in modo efficace alle esigenze delle famiglie del territorio.

Le convocazioni per i nuovi inserimenti sono già iniziate e segnano un ulteriore investimento nel futuro dei più piccoli e nel rafforzamento del sistema educativo cittadino.

L’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, dichiara:

Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro corpo docente con professioniste qualificate che contribuiranno a migliorare l’offerta formativa per i nostri bambini. Queste assunzioni rappresentano un investimento concreto nel futuro della nostra comunità e un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze delle famiglie, alle quali offriamo maggiore continuità educativa e supporto.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Comune di Napoli per costruire un’istruzione sempre più inclusiva e accessibile, considerata un punto cardine per lo sviluppo e il benessere della comunità.

Le 128 maestre vanno ad aggiungersi alle 50 unità di personale – con profilo di funzionario socio-educativo – reclutate nel corso della prima settimana di settembre.