Comune Napoli al fianco della Nuova Orchestra Scarlatti

Sublime concerto nella Basilica di San Giovanni Maggiore

Napoli non può permettersi di perdere una delle sue eccellenze culturali più amate e longeve.

L’Assessorato al Turismo ha rilanciato dalle proprie pagine social l’invito a partecipare al concerto straordinario nella Basilica di San Giovanni Maggiore non solo per condividere con il pubblico la bellezza della musica, ma anche per sostenere il grido d’allarme dell’Orchestra, che aveva annunciato che, senza un sostegno economico strutturale, rischiava la chiusura della sua attività nel 2026, dopo 32 anni di intensa produzione artistica e formativa.

Non solo era stata espressa vicinanza, ma in quell’occasione, aveva invitato altri a seguire il proprio esempio avendo già confermato la presenza dei talenti napoletani nel proprio calendario autunnale.

