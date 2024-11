Comune Napoli agevola eventi culturali e sociali in piazza Mercato

Armato: Valorizzare la vocazione storica coniugandola con eventi di sano divertimento

Promuovere e valorizzare piazza Mercato, agevolando la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e sociali, è l’obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore alle Attività produttive Teresa Armato.

In particolare, si tratta di un atto di indirizzo volto ad agevolare la presentazione di progetti per iniziative di aggregazione, rivolte in particolare alle giovani generazioni, che stimolino la socialità e la partecipazione e possano prevedere anche la vendita di prodotti, alimentari e non.

Il Comune intende anche semplificare gli adempimenti burocratici e, in tal senso, è stata data indicazione agli uffici di fornire tutto il supporto necessario alla presentazione delle istanze.

Di volta in volta l’Amministrazione potrà poi dichiarare l’interesse pubblico dell’iniziativa e ciò consentirebbe ai promotori di ottenere la riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico, oppure l’esenzione qualora si tratti di manifestazioni senza scopo di lucro.

