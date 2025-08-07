Comune Napoli affida progettazione e gestione 2 CAD

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Con un’apposita procedura di gara, l’Amministrazione comunale affiderà la progettazione e gestione di due Centri Anti-Discriminazione, CAD, dedicati all’accoglienza, al supporto psicologico e legale ed alla tutela delle persone LGBTQIA2S+ vittime di discriminazioni.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, sostiene:

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia dell’Ente volta a costruire una città più giusta, inclusiva e accogliente per tutte, tutti, tuttə.

I centri offriranno servizi psicologici, legali, sanitari e sociali, promuovendo l’inclusione e il rispetto delle differenze, in coerenza con la Strategia Nazionale LGBTQI+ 2020/2025.

L’obiettivo è quello di dotare la città di Napoli di strutture ancora più numerose e sempre più performanti per tutelare i diritti e supportare, quotidianamente e nelle innumerevoli difficoltà che si trovano ad affrontare, le persone transgender, vittime ancora oggi di innumerevoli attacchi ed atteggiamenti discriminatori e violenti.

La presenza sul territorio di “sportelli antiviolenza” LGBTQIA2S+ appare quanto mai necessaria, anche allo scopo di rendere coscienti i cittadini di un fenomeno di violenza che stenta ad affievolirsi e che registra ogni anno tante “vittime” soprattutto tra i più giovani.