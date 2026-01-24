Comune di Napoli: monitoraggio rumore e campi elettromagnetici

Sottoscritte con ARPAC due importanti convenzioni

Il Comune di Napoli, con la regia del Sindaco Gaetano Manfredi, e grazie all’impegno dell’Assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, che, dal 2023, ha in capo le deleghe in materia di Ambiente, dal 2024 ha messo in campo, per la prima volta, un’azione sistematica di monitoraggi ambientali per misurare e prevenire l’inquinamento prodotto da agenti fisici (rumore e campi elettromagnetici).

Il Comune ha sottoscritto con ARPAC due importanti convenzioni, a firma del Direttore generale dell’Agenzia Stefano Sorvino e della Dirigente del servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio, Giuliana Vespere.

Per il ‘monitoraggio dei campi elettromagnetici’ sono state effettuate misurazioni in 30 siti, individuati sull’intero territorio comunale, in cui è presente un’alta concentrazione di impianti radioelettrici.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile promuovere tali misure a seguito dell’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici da 6 V/m a 15 V/m a opera della l. 214/2023 entrata in vigore il 29 aprile 2024.

I monitoraggi effettuati dai tecnici dell’ARPAC, pubblicati per trasparenza sulla pagina istituzionale dell’Ente, hanno rilevato per la maggior parte dei siti critici il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e anche al di sotto dei 6 V/m, come da norma previgente, salvo alcune rare eccezioni.

Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, l’Amministrazione comunale ha stanziato ulteriori risorse per proseguire l’attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

In relazione al rumore ambientale, l’Amministrazione comunale ha attivato una convenzione sul ‘monitoraggio del rumore’ per limitare l’inquinamento acustico prodotto da diverse sorgenti sonore e i fenomeni derivanti dall’aggregazione di grandi numeri di persone in orari notturni.

I primi siti da monitorare sono stati individuati, in collaborazione con Assessori Armato e De Iesu, nel centro storico, area in cui vi è la maggiore concentrazione di attività di somministrazione e asporto, attrattori per la movida cittadina e punti di aggregazione per i più giovani nelle ore serali.

Il Comune di Napoli, al fine di bilanciare gli interessi delle attività commerciali e di promozione turistica da un lato e le esigenze di vivibilità dei residenti dall’altro, sta mettendo in campo una serie di misure finalizzate alla serena convivenza tra cittadini, utenti, fruitori degli spazi cittadini e residenti.

A seguito del monitoraggio, l’Amministrazione comunale ha la volontà di adottare un piano di risanamento acustico per limitare, in particolare, gli effetti della movida cittadina, come proposto dalla giunta comunale con delibera n. 358 del 24 luglio 2025, avvalendosi del supporto tecnico scientifico di dipartimenti universitari, specializzati nel settore, delle università campane.

Infine, grazie al recupero delle risorse IRESA, Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili, riconosciute al Comune dalla Regione per la prima volta nel 2023 a seguito di una lunga concertazione, è in campo la richiesta di attivazione di un Protocollo di intesa con Regione Campania ed ARPAC per il monitoraggio acustico aeroportuale, per l’implementazione dei rilievi attualmente già attivi della rete di monitoraggio gestita da GESAC, composta da 8 centraline, di cui 7 collocate nel territorio comunale di Napoli.

Sarà importante proseguire il monitoraggio già avviato nel corso del 2025 anche nel 2026, sia per valutare gli effetti del rumore prodotto dagli aeromobili sia per rilevare il rumore residuo, in assenza della specifica sorgente, durante la chiusura dell’aeroporto per i lavori di riqualificazione annunciati da GESAC.